Santi Denia: «Ansu Fati lleva cuatro años sin venir a la sub-21 y ya está en dinámica absoluta»

Santi Denia compareció en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras anunciar su lista, inicial de 27, para el Europeo que se disputará a partir de mediados de este mes de junio. El seleccionador nacional de la sub-21 afirmó que hay jugadores que están en dinámica de absoluta, y que a pesar de que están en edad, no irán con la sub-21.

Felicitación al Sevilla

«Felicito al Sevilla por su séptima Europa League y porque está en Champions. Es importante para España. Y mandar un abrazo a Sergio Rico, que ha sido internacional y está pasando por momentos muy difíciles».

Jugadores que podrían haber rechazado ir

«Todo se ha consensuado con la dirección deportiva y con Luis de la Fuente. No voy a desvelar conversaciones privadas. Si me han dicho que no quieren ir o no».

Yeremy y Nico Williams

«Todo está hablado con Luis. Yeremy y Nico están centrados con la absoluta. Hasta el día 14 podemos cambiar la lista, pero en principios van a salir de los 27 que tenemos».

Miguel Gutiérrez

«A Miguel lo conocemos muy bien de categorías inferiores. Es un jugador polivalente, puede jugar en el lateral y más adelantado, y contemplamos eso también. Con esa polivalencia tiene más opciones de ir. Aunque lo más normal es que sea lateral».

Presión

«No tenemos presión. Es un reto más. Es muy importante para la Federación poder conseguir un título más».

Ansu Fati

«Todos los escenarios se han valorado. Desde noviembre de 2019 no ha jugado con la sub-21. Estaba en dinámica de absoluta. Lo lleva Luis o no, es cuestión del seleccionador absoluta. De momento se ha llegado a ese acuerdo, que están en dinámica de absoluta».

Calidad en la lista

«Hay mucha calidad. Hemos dejado fuera a gente muy buena. Elegir 27 es muy difícil. El objetivo es ser campeones de Europa. Primero el amistoso ante México. Solamente nos va a valer la excelencia para ser campeones».

Guillamón

«Hablas con los entrenadores y el entorno. Sabemos que no está jugando mucho, pero está entrenando muy bien. Es polivalente igual que Miguel. Y eso te da mucho. Lo conozco desde pequeño, es muy mío y sabemos lo que nos puede dar».