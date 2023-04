Sale a la luz un vídeo clave en el ‘caso Dani Alves’: «Veo cómo le toca el culo a la chica y…»

Dani Alves sigue en la cárcel por una presunta violación que tuvo lugar en la discoteca Sutton de Barcelona hace meses. La Fiscalía se opone a dejar al ex jugador azulgrana en libertad provisional porque considera que hay riesgo de fuga, por lo que el brasileño continúa en prisión a la espera de que avancen la investigaciones de la jueza.

Su defensa trata de recopilar puebas para demostrar que es inocente, y ahora, y puede ser clave en el devenir del asunto un vídeo que fue grabado por las cámaras de seguridad de la discoteca. El periodista Nacho Abad ha tenido acceso a las imágenes y cuenta algunos de los detalles: «Son, aproximadamente, 25 o 26 horas de grabaciones las que tiene ahora mismo la magistrada sobre la mesa, desde diferentes ángulos. Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves. Él habla con ellas, en un ambiente distendido y sin violencia».

Desvela lo ocurrido en la discoteca

El colaborador de Cuatro va más allá: «Yo observo cómo le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza… Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle ‘no me toques el culo’, y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después. Nadie sabe lo que ocurrió ahí dentro…».

Además, en el vídeo se puede ver a la denunciante saliendo llorando: «Sale primero Alves, después sale una de las amigas y se ve cómo chocan las manos (Alves y la presunta víctima). No hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y se le ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí…».