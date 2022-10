Sale a la luz la última discusión entre Piqué y Shakira… con sus hijos por medio

La separación de Gerard Piqué y Shakira es uno de los acontecimientos del año y pese a que han pasado muchas semanas de la confirmación de la noticia, los rescoldos continúan saliendo. Entre los momentos que han marcado la distancia destaca uno que se ha conocido recientemente y que responde a una breve conversación que mantuvieron en septiembre, cuando se dio el último encuentro entre la intérprete colombiana y el futbolista del Fútbol Club Barcelona.

El encuentro habría sucedido en el partido de fútbol de Milan, el hijo mayor de la ex pareja. Muchos medios reportaron que no hubo contacto alguno entre Piqué y Shakira, pero la colombiana sí habría entonado palabra para dirigirse al padre de sus hijos con una breve y cortante pregunta. “¿Vas a llevar al niño al cumpleaños?”, le habría cuestionado Shakira a Gerard, con la agenda de uno de sus hijos como elemento en común.

Piqué habría afirmado a la pregunta de Shakira contestando lo siguiente. “Sí, tranquila, ya lo llevo yo”, contestaría el central del Barça, según reporta la revista Caras, que da a conocer una conversación que completa las fotos publicadas sobre el encuentro entre ambos y que habría significado también la última conversación en público de la –ex–pareja del año. Los medios especializados también incidieron entonces en el atuendo, especialmente relajado para la ocasión y acompañado con unas gafas oscuras. Shakira no se escondió ese día e incluso compartió algunas fotografías que se hizo con seguidores. “Lo justo y necesario para organizarse”, concluía el medio Caras, en referencia a la escasa interacción.

La separación de Piqué y Shakira está haciendo saltar chispas y es que la cantante estaría especialmente molesta después de que Gerard se haya llevado la primera batalla legal por la custodia de Milan y Sasha. En medio de todo el escándalo tras 12 años de relación, el paparazzi Jordi Martín añade un punto más de polémica, en su participación en un programa de la televisión peruana, donde dio a conocer la que es su versión sobre el método con el que Gerard Piqué le era infiel a Shakira.

Las infidelidades de Piqué a Shakira

“Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años”, afirmaba el especialista en prensa rosa, que al mismo tiempo describía que Shakira suponía que podía haber sido engañada.

“Cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pide tiempo porque estaba agobiado con las empresas. Shakira le dice no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos. Le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”, contó Martín, en este caso en España, en El Programa del Verano de Telecinco.

La polémica continúa y parece que las noticias no han terminado de salir, mientras la relación entre Piqué y Shakira, que durante años pareció idílica, con descendencia y éxito personal y laboral incluidos, queda cada vez más manchada por los acontecimientos pasados que se van conociendo.