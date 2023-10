Sale a la luz el increíble contrato que De Jong firmó con el Barcelona

El contrato de Frenkie de Jong ha sido objeto de debate en el Barcelona durante mucho tiempo. Las ingentes cantidades que firmó en su día el centrocampista francés, una renovación de vértigo con Josep María Bartomeu aún en la presidencia del Barça, han generado revuelo durante varias fases de la actual presidencia de Joan Laporta, que ha intentado renovarle y reestructurar sus condiciones en varias ocasiones, algo que no ha sucedido. Ahora sale a luz la verdad del increíble contrato que De Jong firmó con el Barcelona.

Se ha especulado mucho sobre cómo eran las condiciones y variables que hacían del contrato de Frenkie De Jong una losa económica inviable. De hecho han sido varios los momentos durante la actual presidencia de Laporta en la que el holandés ha estado en la rampa de salida, tentado constantemente por un traspaso –especialmente de un Manchester United al que se le puso la miel en los labios una y otra vez…–.

La situación económica que derivó de la pandemia, cuando apareció el Covid-19, llevó al Barcelona a diferir algunos de los contratos de sus futbolistas, entre ellos un De Jong que aceptó entrar por el aro con el conjunto culé para ayudar en ese momento de fragilidad financiera, donde los ingresos cayeron en picado. Así, el holandés aceptaba cobrar muy poco en la temporada 20/21 y 21/22 para luego disparar sus emolumentos, firmando también jugosos loyalty bonus, unos extras diferenciales.

Es el diario Sport el que hace público el contrato y las cantidades pactadas en aquel momento y lo que debe percibir de aquí a 2026, fecha en la que finaliza su actual firma. Un sueldo que le coloca entre los mejores pagados de la plantilla, superado tan sólo por un Robert Lewandowski que goza actualmente del mejor contrato de toda la plantilla de Xavi Hernández.

El contrato de De Jong con el Barcelona

Según lo firmado en su contrato, Frenkie De Jong tenía que percibir un fijo bruto en el Barcelona de sólo 960.000 y 1.250.000 euros en la temporada 20/21 y 21/22, respectivamente. Ahí estaba su sueldo diferido, que en años posteriores crecería exponencialmente. En la temporada 22/23 y 23/24 su salario fijo bruto ascendería hasta los 18 millones, siendo en la 24/25 y la 25/26 de 19 millones de euros.

Pero en su contrato se firmó también unos loyalty bonus jugosos, canjeados siempre y cuando finalizara la temporada en el Barça. En la temporada 21/22 y 22/23 tenía un extra de 2,8 millones de euros. Para la temporada 23/24 este bonus asciende hasta los 6,8 millones, bajando hasta 4,2 y 4 en las temporada 24/25 y 25/26, respectivamente. Así, los emolumentos brutos por temporada de De Jong, sin contar posibles premios por objetivos, quedaban así:

Temporada 2020/21: 960.000 euros Temporada 2021/22: 4.050.000 euros Temporada 2022/23: 20.800.000 euros Temporada 2023/24: 24.800.000 euros Temporada 2024/25: 23.200.000 euros Temporada 2025/26: 23.000.000 euros



Es por estas cantidades por las que el Barça siempre ha tenido muy presente la posibilidad de vender a De Jong, no sólo por el activo tan importante que es y lo que podría aliviar las arcas, sino también por lo que dejaría de pagarle. Sin embargo, sobre esto, hizo hincapié el presidente Joan Laporta, que durante la Asamblea de Compromisarios recalcó que han «tenido la oportunidad de vender a Frenkie de Jong por 100 millones y no lo hemos querido hacer para no perder nuestra capacidad competitiva», en favor de un Xavi que siempre ha querido tener al holandés entre su terna de centrocampistas.