Laporta se instala en el victimismo: «Nos atacan por ser quienes somos»

Joan Laporta ha vuelto a recurrir al victimismo para explicar la situación del FC Barcelona en el caso Negreira. Durante su discurso de apertura de la Asamblea General Ordinaria del club azulgrana, que se celebra este sábado, el máximo dirigente del club ha sacado pecho de la gestión realizada por su junta directiva durante los últimos dos años y medio y ha asegurado que todos los problemas que asedian a la entidad son provocados por ataques externos que surgen del «madridismo sociológico».

«Queremos agradecer profundamente la confianza y lo vemos como un compromiso barcelonista. Han sabido interpretar correctamente la realidad del club y nos han acompañado a buscar soluciones para salvar la entidad. Entre todos hemos salvado el club. Nos hemos encontrado muchos baches, que vienen de fuera. Nos atacan por ser quienes somos y por representar lo que representamos. Nos atacan porque volvemos a ir bien», arengó Laporta en su parlamento.

El presidente reivindicó que el club está «mucho mejor económicamente e institucionalmente» que cuando su junta tomó el relevo de la ruina provocada por Josep Maria Bartomeu. «Deportivamente hemos vuelto al camino de la excelencia deportiva. Tenemos un equipo mucho más valorado en el mercado y mucho más sostenible económicamente. Esto no se produce por azar o es un milagro, es fruto del trabajo de muchas personas. Hemos trabajado mucho por volver a la primera línea mundial. La temporada pasada conseguimos seis ligas en los equipos profesionales, es algo histórico y único en el mundo del deporte», subrayó.

Además, Laporta se mostró «muy satisfecho» del presupuesto presentado a la Asamblea, con 300 millones de beneficios gracias a las famosas palancas. «Es un éxito del FC Barcelona en conjunto. La fuerza de nuestro escudo tiene mucho que decir, ayuda mucho. Somos conscientes que hay trabajo y camino por hacer, pero seguiremos aplicando nuestro plan. No nos hemos desviado en ningún momento. Salvar al Barça económica, deportiva e institucionalmente no se improvisa. Es el trabajo de muchas personas que estamos comprometidas con el club», dijo.

Caso Negreira

En cuanto al caso Negreira, se refirió a este proceso judicial como «el ataque más feroz» que ha sufrido el club. «Es una campaña de desprestigio sin precedentes. No debemos permitirlo. Estamos en combate, en alerta permanente. Por mucho que busquen y difamen, no van a encontrar nada. No hemos hecho nada de lo que se nos acusa. En el procedimiento judicial nosotros estamos haciendo nuestra hipótesis, con pruebas. Los jueces piensan que fue para pagar árbitros, pero no lo prueban. Nosotros hemos aportado más de 600 informes de los servicios arbitrales. El caso Negreira lo están aprovechando para perjudicar al Barça», espetó.

Para defenderse, Laporta volvió a terminar su famoso «madridismo sociológico» que tanto ruido ha provocado en los últimos días. «Este madridismo sociológico de los estamentos deportivos no lo pasó bien e imaginaros cómo se sienten después de unos años y ahora hay un nuevo Barça que cada vez va mejor. También ven que el presidente que estuvo en aquella etapa gloriosa del Barça es el mismo y ahora Xavi es el entrenador, quien antes estaba considerado como el mejor centrocampista del mundo. En el fútbol base vuelven a salir los mejores jugadores y hacen paralelismos. Al madridismo sociológico no les gusta que se hable de su poder. Son los promotores de esta trama que se ha instaurado para desestabilizarnos e intentar apropiarse del club. Este proceso judicial lo vamos a ganar más pronto que tarde», garantizó.