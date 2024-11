Sale a la luz el grito de desesperación de Alonso al perder un punto en Las Vegas: «¡Qué injusto!»

Fernando Alonso dio, otra vez más, una lección de pilotaje en la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto de Aston Martin, tras una horrible clasificación con un monoplaza indomable por sus pocas prestaciones y la dificultad para adaptarse a lo fría que estaba la pista, apostó por los neumáticos blandos de salida y le funcionó. Tanto que casi logra llegar hasta la zona de puntos con el último coche, pero el adelantamiento de Checo Pérez a falta de cuatro vueltas se lo arrebató.

El asturiano luchó contra viento y marea y dejó varios adelantamientos, pero el poderío del Red Bull de Checo acabó con sus opciones de quedar décimo y rascar un punto que le sabía a gloria, más que por la recompensa por su reto cumplido de llegar hasta la máxima posición que le permite su coche. Su grito de desesperación por la radio cuando finalizó la carrera demuestra la inmensa ambición de un piloto que con 43 años quiere ofrecer competencia por los títulos al mejor de todos, Max Verstappen.

«Fernando estamos reteniendo a los coches de delante. Creo que debemos pensar a largo plazo. Sigue cuidando las gomas la próxima vuelta», le avisó su ingeniero Chris Cronin tras la parada en boxes para poner neumáticos duros. En la vuelta 21 Alonso le pidió «leer la carrera» y saber cómo iban y cinco giros más tarde su voz por la radio le dijo: «Piensa en seguir controlando el desgaste. Si los dos que llevas detrás van hasta el final estarán en una situación mucho peor».

Tras esta información, a 16 vueltas del final, Alonso volvía a interesarte por su situación en la prueba estadounidense, según los fragmentos de sus radios recogidos por DAZN: «¿Qué sucede por delante? Estamos cazando a un grupo». Y fue tres giros más tarde cuando Cronin ya le dio la gran noticia de que eran décimos y que Pérez iba cuatro segundos por detrás.

