Sale a la luz: así vestirá Carlos Alcaraz en su vuelta al Open de Australia

Carlos Alcaraz estrena su temporada 2024 en el Open de Australia y lo hace con look rompedor en el que combinará la modernidad de las camisetas de su marca deportiva, la multinacional norteamericana Nike, con un guiño al país en el que juega y al que regresa después de un 2023 en el que se perdió el primer Grand Slam de la temporada por lesión. Así vestirá Alcaraz en el Open de Australia 2024.

Nike llevaba un tiempo sin cambiar la vestimenta de Carlos Alcaraz, su principal reclamo dentro del circuito masculino, con permiso de Jannik Sinner, pero lo ha hecho a lo grande de cara a la disputa del Open de Australia 2024. El tenista español volverá a lucir un tipo de atuendo que le es familiar, la camiseta sin mangas, en un Grand Slam, y lo hará con una elástica de tono amarillo en la que se podrá ver, potenciada, la musculatura que Alcaraz ha desarrollado gracias a una prodigiosa genética y a la exhaustiva preparación física que lleva cada día del año.

Aún no ha salido a la luz la camiseta y el look completo con el que vestirá Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2024, pero el martes 16 de enero será la puesta de largo y se disiparán todas las dudas, coincidiendo con el debut de Alcaraz en el torneo disputado en Melbourne, que será ante el francés Richard Gasquet. Ahí, en el partido de primera ronda del Open de Australia, podremos ver en acción a Carlos con su camiseta sin mangas y una ropa que puede llevarle a conquistar, si todo sale como tienen planeado en su equipo, el tercer Grand Slam de su carrera deportiva tras el US Open 2022 y Wimbledon 2023.

El guiño al Open de Australia en la camiseta de Alcaraz

La ropa de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2024 trae consigo un guiño a Australia, lugar en el que se empleará las próximas dos semanas y que durante el primer mes del año se convierte, por tradición, en el epicentro del tenis a nivel mundial, sobre todo por la celebración del primer Grand Slam de la temporada.

Alcaraz vestirá de amarillo en el Open de Australia, el color con el que habitualmente lucen los internacionales australianos en sus encuentros, junto con el verde, y que por tanto representa a la población de esta manera. Si ya se esperaba un apoyo grande para Carlos Alcaraz en sus partidos, siempre y cuando no se midiera ante un tenista local, este gesto podría doblar la apuesta y convertir a Carlitos en el favorito del público en este Open de Australia 2024.

Carlos Alcaraz: su pasado con camiseta sin mangas

No es la primera vez que Carlos Alcaraz luce una camiseta sin mangas en un torneo importante en su carrera profesional, si no que en tres ocasiones anteriores, el tenista español, actual número dos del ranking ATP, optó, junto con su marca deportiva, Nike, por este tipo de ropa para disputar la competición.

Una de las menos recordadas, pero a buen seguro la más especial para Alcaraz, fue el torneo ATP 250 de Umag, en 2021. En este lugar, en Croacia, sobre tierra batida y con un look azul oscuro con camiseta sin mangas, Carlos Alcaraz conquistaba con apenas 18 años el primer título ATP en su carrera deportiva. Curiosamente, su rival en aquella final, al que venció (6-2, 6-2), fue Richard Gasquet, el jugador con el que fue encuadrado en primera ronda del Open de Australia 2024.

Carlos Alcaraz celebra un punto en el US Open 2023. (Getty)

También hemos visto como la ropa de Carlos Alcaraz en el Open de Australia incluye este distintivo de la camiseta sin mangas, que tantas veces hemos podido asociar al mejor tenista español de la historia, Rafa Nadal. En su última participación en el torneo australiano, en el año 2022, Alcaraz lució una elástica sin mangas con tonos rojos, igual que el resto de su atuendo, que le sirvió para dejar gran impresión, cediendo en tercera ronda y en un durísimo partido a cinco sets ante Matteo Berrettini.

Por último, Alcaraz también vestiría con una camiseta sin mangas en el último Grand Slam en el que participó, el US Open 2023, un torneo en el que si bien cuajó un buen papel, no pudo colmar sus expectativas al caer en semifinales ante Daniil Medvedev, diciendo adiós a su sueño de revalidar el título en Nueva York.