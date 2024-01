Alcaraz debutará ante Gasquet en el Open de Australia y evita a Djokovic y Sinner hasta la final

Carlos Alcaraz ya conoce cuál será su potencial camino en el Open de Australia en busca de su tercer título de Grand Slam. El tenista español se siente preparado y entrará en el cuadro final del torneo australiano con la voluntad de proclamarse campeón el próximo 28 de enero, pero para ello tendrá que superar un total de siete escollos en un entramado en el que su primer rival será Richard Gasquet. Además, Alcaraz, como ya se sabía, evita a Novak Djokovic hasta la final, pero también a Jannik Sinner, uno de sus grandes rivales. Medvedev, Zverev o Ruud sí podrían formar entre sus contrincantes previos.

El sorteo del cuadro final del Open de Australia 2024 tuvo lugar, en lo que respecta a las competiciones ATP y WTA individuales, este jueves en Melbourne Park, sede del primer Grand Slam de la temporada, que comienza el domingo 14 de enero. El principal aliciente era conocer cuáles serían los rivales, tanto iniciales como potenciales de los favoritos al título y ahí, representando a España, aparece Carlos Alcaraz, principal baza de la Armada teniendo en cuenta la ausencia de Rafa Nadal por lesión.

En lo que respecta a la primera ronda, se puede considerar el sorteo como benévolo para Carlos Alcaraz, ya que su primer rival, Richard Gasquet, se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera, con 37 años y por primera vez en mucho tiempo fuera del Top-100 del ranking ATP, condición que estrenará precisamente ante el jugador murciano en Melbourne.

Gasquet es, además de un rival propicio para Alcaraz, un jugador que le trae buenos recuerdos al tenista español, ya que en su único partido frente a frente, Carlitos consiguió levantar el primer título de su carrera como profesional. Fue en la final del ATP 250 de Umag, en Croacia, en el verano de 2021. Ahí, Alcaraz, con 18 años recién cumplidos, lograba completar su primer gran sueño como jugador profesional, venciendo de manera inapelable (6-2, 6-2), a Richard Gasquet.

A medida que pasen las rondas en el Open de Australia, el cuadro de Carlos Alcaraz se irá complicando, como puede parecer lógico. Si el español logra superar su debut, le esperaría, por orden y probabilidad, un correoso Daniel Evans en segunda ronda, mientras que en la tercera ronda, el primer cabeza de serie que aparece en su camino es el showman kazajo, Alexander Bublik.

Ya inmersos en la segunda semana, un viejo conocido como Tommy Paul, que le ha ganado en dos ocasiones –por otros dos triunfos del murciano–, es el rival más probable de Carlos Alcaraz, mientras que Alexander Zverev –o Casper Ruud– aparece en el horizonte de cara a unos cuartos de final que ya pondrían las cosas muy serias en el Open de Australia. En la penúltima ronda, se espera una reedición de lo sucedido en semifinales del US Open, un duelo entre Alcaraz y Daniil Medvedev que, de darse, espera un resultado distinto en el lado del español. Y para la final, con altas posibilidades, Novak Djokovic o Jannik Sinner.

Novak Djokovic, por su parte, tampoco tendrá un camino sencillo para revalidar el título en el Open de Australia 2024, edición en la que espera ganar su undécimo entorchado en Melbourne y seguir escribiendo la historia del torneo y del tenis mundial. El jugador serbio aún no conoce su rival para la primera ronda, ya que debutará frente a un jugador procedente de la fase previa –o lucky looser–.

A continuación, Novak podría verse las caras con Alexey Popyrin y Tomás Etcheverry en una primera semana teóricamente más calmada, antes de vivir un camino mucho más ajetreado en la segunda, antes de una potencial final. Allí, el cañonero Ben Shelton le esperaría en octavos de final, con un Stefanos Tsitsipas que defiende la final de 2023, en cuartos. Para las semifinales, ni más ni menos que Jannik Sinner, quien busca su primer título de Grand Slam en este Open de Australia, con el último plato, el que sería el más esperado del torneo, contra Carlos Alcaraz en una hipotética final.

King of Melbourne. Who will it be this year? 🏆 🤔 pic.twitter.com/oFqnvg8wrf

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2024