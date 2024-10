Salah se ofrece al Barcelona

Mohamed Salah, que termina contrato en junio con el Liverpool y ya anunciado que dejará Anfield, ha sido ofrecido al Barcelona a través de un intermediario que conoce a Laporta y Deco. El egipcio, que tiene un ofertón del Al-Ittihad de Arabia Saudí, está en plenitud de forma a sus 32 años y estaría encantado con un último reto en su carrera antes de irse a Arabia.

Joan Laporta y Deco están obsesionados con lograr un fichaje bomba para el próximo verano que ayude a resituar al Barcelona en el panorama futbolístico mundial. Con su delicadísima, por no decir quebrada, situación económica el club azulgrana no puede aspirar a los grandes nombres del mercado como Haaland o Florian Wirtz, cuyos traspasos superarían las tres cifras, números impensables para un club que aún no está en la norma uno por uno y que sólo puede inscribir fichajes cuando tiene lesiones.

Por eso el objetivo de Nico Williams, que sigue siendo la prioridad número uno para Laporta y Deco, choca con los 58 millones de su cláusula, una cifra que los grandes clubes del fútbol europeo pagarían sin pestañear, pero que el Barcelona no puede afrontar si no vende antes a alguno de sus pesos pesados.

Salah llegaría gratis

En el caso de Mohamed Salah el Barcelona ficharía a un jugador que llegaría al Camp Nou (si es que está terminado para el próximo verano) con la carta de libertad debajo del brazo y cuya prima de fichaje quedaría prorrateada en un contrato de tres temporadas o más. Los números para fichar al egipcio sí que le cuadran a un Barça que, pese a su situación económica, ha firmado en los últimos años a Lewandowski, Ferran, Raphinha, Koundé otros futbolistas que no llegaron libres al club azulgrana.

En el Liverpool van a intentar convencer a Salah de que reconsidere su decisión de irse de Anfield a final de temporada, pero parece que pincharán en hueso. El egipcio, que ha vivido en el equipo red los mejores siete años de su carrera deportiva, ha decidido poner punto y final a su etapa en el Liverpool tal como anunció en una entrevista en Sky Sports el pasado 1 de septiembre.

«Como sabéis, es mi último año en el club. Sólo quiero disfrutarlo y no quiero pensar en ello. Nadie en el club ha hablado conmigo todavía sobre renovar, así que está bien, jugaré mi última temporada», dijo Salah en unas palabras que sonaban no sólo a enfado con el Liverpool sino también a despedida. Unas declaraciones que llegaban justo un año después de que desde Inglaterra se filtrase que el Liverpool había rechazado una oferta de Arabia Saudí de 200 millones de euros. Ahora, si nada cambia y parece que no hay marcha atrás, Salah se irá libre de Anfield ocho temporadas después de haber aterrizado desde Roma.

En el Liverpool harán un último intento por renovar a Mohamed Salah, aunque también llevan tiempo pensando en su posible sustituto. El pasado 23 de septiembre Eduardo Inda ya avanzó en El Chiringuito que el Liverpool ya ha elegido al sustituto de Mo Salah para la próxima temporada: Rodrygo Goes. «Hay un equipo del norte de Europa que está obsesionado con un jugador del Real Madrid para sustituir la baja de un jugador que se va haciendo mayor y que es egipcio y que saldrá de ese equipo. Hablo de que Salah se irá. El sustituto es un jugador que es sensacional, que cada vez que juega la lía y que muchas veces es minusvalorado. Hablo de Rodrygo Goes», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

El palmarés de Salah

En sus siete temporadas en el Liverpool Mohamed Sala ha conseguido ocho títulos: una Champions League (2019), una Supercopa de la UEFA (2019) y un Mundial de Clubes (2019), además de una Premier League (2020), dos Copas de la Liga (2022 y 2024) y una Community Shield (2022).

A título individual, Salah ha conquistado tres Botas de Oro de la Premier League (2018, 2019 y 2022) y ha sido dos veces el Mejor jugador de la Liga (2018 y 2022). Además, ha estado siempre nominado al Balón de Oro y en 2018 logró como mejor resultado el sexto puesto, por detrás de Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé y Leo Messi. Sólo el dominio del Manchester City, al que se acusa de haber cometido 115 irregularidades financieras, ha impedido que el egipcio pudiera haber conquistado al menos dos Premier más en las que los ‘reds’ fueron subcampeones con 92 y 97 puntos.

A sus 32 años Mohamed Salah ha demostrado en este arranque de temporada que está en uno de los mejores momentos de forma de su carrera. Ha firmado ya 5 goles y ha repartido otras 4 asistencias en sus primeros 8 partidos oficiales con el Liverpool.