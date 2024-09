Nico Williams enciende al Athletic dedicando sus goles a un futbolista del Barcelona

Nico Williams ha desatado la ira de los aficionados del Athletic Club de Bilbao por la celebración de su gol en Gran Canaria ante Las Palmas. El delantero navarro reconoció en redes sociales que iba dedicada a un jugador del FC Barcelona, en concreto a Alejandro Balde, cuando su amigo y también futbolista culé Lamine Yamal le preguntó el significado. Todo esto, tras el aluvión de rumores que ha existido desde la Eurocopa sobre un posible fichaje del delantero español por el club blaugrana.

En teoría, la buena relación entre jugadores jóvenes, de la misma edad, que se conocen y entablan una amistad no debería ser objeto de preocupación o enfado por parte de una afición o un club. Pero la situación que se ha vivido este verano en Bilbao con los constantes rumores de una posible salida de Nico Williams, su mayor estrella, rumbo al Camp Nou, provocan ahora que cualquier indicio de coqueteo se convierta en ofensa.

El Athletic Club venció a Las Palmas a domicilio y uno de los tantos de la victoria fue obra de Nico Williams que lo celebró llevándose un dedo a la cabeza mientras que con la otra mano se tapaba la boca. El propio futbolista publicó la fotografía del momento en sus redes sociales y los jugadores del FC Barcelona, en especial su amigo Lamine Yamal, comenzaron a preguntar cuál era el significado. «Esa celebración, ¿por qué?», preguntó el habilidoso extremo culé. «Para mi hermanito Balde», respondió el ‘león’.

Más tarde, el aludido lateral izquierdo blaugrana entró en la conversación. «¿A quién se lo dedicas?», preguntó con ojos de intriga, a lo que Nico respondió: «Te lo dedico y me pones esto…», escribió entre risas. La relación, como queda demostrado, es constante entre el delantero del Athletic Club de Bilbao y los futbolistas del Barça, lo que no hace más que alimentar los rumores sobre un posible futuro traspaso, algo que no ha gustado ni a la afición rojiblanca ni, a buen seguro, en el seno del club, que ya mostró su disconformidad con las informaciones que aparecieron durante el mercado de fichajes.

Nico Williams no se cierra puertas

No obstante, Nico Williams ha demostrado su amor y fidelidad al club de su vida rechazando ofertas muy tentadoras tras la gran Eurocopa que completó para quedarse en San Mamés… al menos una temporada más. Lo más probable es que cuando acabe la temporada vuelva a recibir propuestas muy superiores en lo económico a lo que el Athletic puede ofrecerle por lo que no es descabellado pensar que el delantero está afrontando sus últimos meses en la entidad vasca y que el próximo verano continuará su carrera en un equipo con mayores aspiraciones.

Por ello, ese contacto constante con los jugadores del FC Barcelona hacen pensar que si decide abandonar el Athletic en algún momento, su prioridad será vestir de blaugrana para compartir vestuario con futbolistas a los que le une una gran amistad y a los que ya conoce de su paso por la selección tanto absoluta como en las categorías inferiores.