Joan Laporta celebra que la economía del Barcelona vaya bien. O eso es al menos lo que él cree que ocurre en su club. El presidente culé, que habitualmente derrocha optimismo al menos de puertas para fuera, ha elevado su nivel y se ha venido arriba explicando que la situación de su equipo está bien, que la «herida está cerrada» y que está cada vez más convencido «de culminar la recuperación del club».

En un encuentro con aficionados del Barça en conmemoración de los 50 años de la Peña Barcelonista de Agramunt y Comarca, Joan Laporta analizó con estos peñistas culés la actualidad del equipo azulgrana y les aseguró que la economía del club está bien, que no tiene ningún problema e incluso que está ya todo solucionado. «Los resultados ordinarios (2023-24) son positivos y por eso puedo decir que la herida está cerrada», explicó el presidente del Barcelona.

«Estamos cada vez más convencidos de culminar la recuperación del club», añadió un Joan Laporta que se congratuló por la buena marcha deportiva del Barcelona de la mano de Hansi Flick. Además, y también como es habitual en él, lanzó un mensaje para sus críticos, que cada vez son más, con una oposición que prevé unirse contra él: «Hay quien se empeña en proclamas catastrofistas que ni están ni se las espera. Mucho deberán trabajar los distorsionadores para obviar lo que se está haciendo».

Así, Laporta vino a decir que la situación del Barcelona va viento en popa, que está bien, que los problemas están ya «cerrados» y que ahora sólo falta anunciar la recuperación completa del club que él preside desde hace tres años y medio. A su vez, el presidente culé recordó la necesidad de que en el ámbito deportivo al Barça le vaya bien, algo que ayuda también a la economía azulgrana: «Esto es muy importante, porque cuando entramos había quien decía que debía ser prudente y que no pasaba nada si no se ganaba. Claro que pasa si no se gana».

Por su parte, Joan Laporta también dio plazo para la vuelta al Camp Nou, y ese regreso ya no pasa por el mes de noviembre, la fecha inicial que puso el Barcelona. «Estamos trabajando para volver al Camp Nou a finales de año o inicios del otro. En función del calendario de Liga y Champions, anunciaremos en breve la fecha del regreso», comentó Laporta en este encuentro con peñistas, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

«Con las palancas dotamos de fuerza al club. La fuerza del club es muy grande y eso nos permitió encontrar sponsors e inversores», explicó Laporta en otro momento de este encuentro con los peñistas, que se volcaron con el presidente culé, al que aplaudieron y mostraron todo su apoyo para que siga al frente del Barcelona.

A su vez, y sobre la actualidad deportiva, Laporta elogió a Flick, del que dijo que «está haciendo un trabajo extraordinario», y avanzó que están mirando posibilidades en la portería para sustituir al lesionado Ter Stegen: «Estamos trabajando para que la portería no se resienta. ¿Y quién lo busca? Deco, que ha pasado por sus dificultades».