Rubiales presentará un libro titulado ‘Matar a Rubiales’ contando el beso a Jenni Hermoso y su dimisión

Luis Rubiales publicará el próximo 13 de noviembre un libro titulado Matar a Rubiales en el que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contará su versión sobre el beso a Jenni Hermoso y todo lo que desencadenó. El que fuera máximo dirigente del fútbol español relata en este libro su punto de vista abordando tres fechas clave: cuando ganó las elecciones a la presidencia, el 17 de mayo de 2018; el 20 de agosto del 2023, cuando España se proclamó campeona del mundo y dio el beso a Jenni Hermoso, y el día en el que anunció su dimisión, el 10 de septiembre de ese año.

Rubiales se explica en el libro, defendiendo que «con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial», según destacó la nota de prensa de la editorial Última Línea. El andaluz desvelará «si tuvo algo que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Javier Tebas o la influencia del mundo woke» en su dimisión.

En este libro, Rubiales denuncia «la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español», según el comunicado, con mentiras «fabricadas» con «el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto». Ahora, el autor aporta pruebas documentales no sólo de su inocencia, sino de la más que presumible procedencia de estas acusaciones de las que ha sido objeto.

Rubiales dará su versión en un libro

«Este libro es un documento sincero y valiente, que contiene toda la verdad contada en primera persona por quien la ha vivido, y se desgrana hasta un punto que eriza la piel y nos enfrenta a la lucha permanente de Luis Rubiales por mantener vivos los ideales que le han llevado a situar a la RFEF como la segunda a nivel mundial en recursos económicos, y a haber firmado una amplia actuación de reformas estructurales, económicas, administrativas y deportivas que han puesto al ente dirigente del fútbol español en una situación de privilegio», destacó la nota de prensa.

El anuncio de la presentación coincide con la primera llamada a Jenni Hermoso con España tras conocerse la sentencia del juicio, en el que fue condenado a pagar una multa de 10.800 euros, por un delito de agresión sexual. La delantera no volvió a ser llamada a filas con Montse Tomé y no ha sido hasta la primera convocatoria de Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora, cuando ha regresado con la Selección.