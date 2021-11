Lucía Villalón y Gonzalo Melero no tienen reparo a la hora de declararse su amor en las redes sociales. Sin embargo, la periodista deportiva y el futbolista del Levante no suelen publicar muchas fotos juntos, sino que lo hacen en ocasiones especiales. Ahora ha sido una de ellas y la comunicadora no ha dudado en publicar en Instagram una bonita declaración de amor al jugador.

«En los momentos felices es fácil estar, lo jodido es cuando las cosas se tuercen… En las buenas y en las malas yo te tengo a ti… Y no hay nada en el mundo comparable a eso… Tenía que decirlo en alto, me hacía falta. Te quiero… mucho, bien y siempre mi negro», escribe la conocida reportera junto a una foto de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon)



Lucía Villalón y Gonzalo Melero hicieron oficial su relación a principios de este año 2021. Desde entonces, en sus redes sociales suben pinceladas de su historia de amor, pero sin excederse. Sin embargo, la santanderina ahora necesitaba publicar esas bonitas palabras dirigidas a su pareja y lo ha hecho, un post que acumula casi 15.000 likes y reacciones de figuras como Carles Puyol, Melissa Jiménez…

Una Lucía a la que se conoce por su exitosa carrera profesional en el mundo del periodismo deportivo (TVE, Antena 3, Real Madrid TV, Univisión y ahora en DAZN), pero también por alguno de sus sonados romances. Por ejemplo, fue pareja de Chicharito Hernández durante un tiempo cuando el delantero mexicano militaba en el Real Madrid, una relación que finalmente no acabó nada bien. Más consolidado está ya su romance con Melero, futbolista formado en La Fábrica del Real Madrid y pieza importante en el Levante tras su paso por Ponferradina y Huesca.