Roland Garros rendirá el homenaje que tenía pendiente a su ‘rey’ Rafa Nadal

Roland Garros se prepara para la que será una de las ediciones más extrañas de las últimas décadas. Carente de una silueta, la de Rafa Nadal, que se ha dibujado 14 veces sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier. La de 2025 será la primera edición después de la retirada del balear, que puso fin a su carrera deportiva el pasado mes de noviembre tras la Copa Davis.

Será un homenaje emotivo que salda la cuenta pendiente del torneo con el balear. En 2024, cuando Nadal cayó en primera ronda ante Zverev, el tenista español declinó recibir homenaje alguno porque en su cabeza se mantenía la idea de continuar y, si su cuerpo se lo permitía, regresar a la capital francesa al año siguiente. No ha sucedido así y la organización del torneo ha confirmado este jueves que habrá un emotivo homenaje al jugador más importante de su historia.

Será una ceremonia «llena de sorpresas», indicó la directora del torneo, Amélie Mauresmo, durante la rueda de prensa de presentación de la edición de 2025. «Queremos que sea algo especial, excepcional, pero no quiero decir mucho para que sea una sorpresa para todos», añadió. El homenaje tendrá lugar tras el final de la jornada nocturna del primer día de competición.

«El torneo mira al futuro, pero no olvida a los que le han hecho vibrar y, en especial Rafa Nadal, que ha marcado la historia de Roland Garros, de muchas maneras, pero sobre todo con sus catorce títulos que quizá nunca nadie iguale», indicó la ex número 1 del mundo. El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), propietaria del torneo, Gilles Moretton, indicó que hace unos días mantuvieron un encuentro con el propio Nadal para establecer las bases del homenaje, del que no quisieron dar detalles.

«Queremos rendirle homenaje, pero queremos que se sienta cómodo con todo lo que le vamos a proponer, todo lo que vamos a hacer. Y creo que así será. No conoce todo lo que sucederá, pero hemos hablado mucho de lo que deseamos nosotros y de lo que él quiere. Creo que haremos algo que se ajusta a su personalidad», añadió.

La directora de Roland Garros aseguró que todavía no han empezado a trabajar sobre su futuro papel de embajador. «Sabíamos que Rafa no sería eterno y, no digo que vaya a ser sustituido, porque 14 títulos son una historia alucinante y logrados en 20 años, es algo que probablemente nadie iguale. Pero la vida continua, el torneo continua y queremos que se mantenga con nosotros de una manera u otra. Historias como esta, entre un jugador y un torneo, no hay y queremos que esto perdure», finalizó.