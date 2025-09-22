La rocambolesca aventura de Carlos Sainz con Charles Leclerc por mitad de Italia tras su podio en Bakú

Una de las imágenes del podio de Carlos Sainz pasó fuera de la pista. Ya de madrugada, el piloto español fue captado conduciendo una furgoneta de alquiler para desplazarse desde Italia a Mónaco, su lugar habitual de residencia en las pocas pausas que le permite la Fórmula 1. El cámara, Charles Leclerc, su ex compañero durante cuatro años en Ferrari, que le grabó al volante horas después de su tercera posición en el circuito de Bakú.

El Mundial de 2025 estaba siendo un auténtico calvario para Sainz, que después de múltiples incidentes en casi todas las carreras que le habían impedido puntuar con regularidad llegó a Azerbaiyán, fue segundo en la clasificación y acabó tercero en la carrera con un Williams, por delante de los McLaren, Ferrari, un Mercedes y un Red Bull.

«Después de un fin de semana muy difícil en Bakú pensaba que no podía ir a peor, pero…», decía Leclerc antes de enfocar a Sainz al volante del vehículo. «Aterrizamos en medio de Italia y alquilamos una furgoneta para ir a Mónaco», añadió Carlos mientras conducía. El madrileño firmó el podio número 28 de su carrera en la F1, el primero de Williams en cuatro años, por lo que ya es histórico en la clásica escudería británica.

Sainz hace historia en la F1

Además, ya es junto a Alain Prost, el único piloto en subir al top 3 con McLaren, Ferrari y Williams. Carlos está de vuelta y no va a conformarse, aunque este resultado fruto del esfuerzo ya es de sus mayores hazañas en la F1. «Ha sido muy duro para mí a nivel mental. Íbamos bien y no salía nada. Si ha pasado todo eso es por algo, porque iba a venir este podio. Elijo todas las malas para llegar aquí», expresó el piloto en plena celebración del resultado en Bakú.