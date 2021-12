El próximo lunes 13 de diciembre se realizará en Nyon (Suiza) el sorteo de los octavos de final de la Champions League, con los 16 equipos clasificados, de los cuales al menos dos son españoles: Real Madrid y Atlético de Madrid -el Villarreal buscará el pase ante el Atalanta este jueves en el encuentro aplazado por la nieve-. Sólo el conjunto blanco ha conseguido el billete como primero de grupo, por lo que evita a los grandes cocos del sorteo. Analizamos los posibles rivales de los equipos españoles en los octavos de final de la Champions League. Sevilla y Barcelona disputarán la Europa League.

El Real Madrid es el único equipo español que aparecerá en el bombo 1 por su condición de primero de grupo en el próximo sorteo de los octavos de final de la Champions League. Gracias a pasar como líder del grupo, los de Carlo Ancelotti se han librado de equipos como Bayern de Múnich, Liverpool o Manchester City. Aunque no por ello tiene asegurado un sorteo benévolo, ya que entre los rivales con los que se puede cruzar hay equipos de la talla de París Saint Germain o Chelsea, vigente campeón. De hecho, el equipo inglés es el que más opciones tiene de cruzarse con los blancos con un 32% si se clasifica el Villarreal.

También el Sporting Lisboa es un posible rival del Real Madrid en los octavos de final. Además, la no clasificación del Barcelona y Sevilla -que optaban al segundo puesto-, abre el elenco de posibles rivales para el equipo madridista a Benfica y RB Salzburgo, aunque son bastante improbables.

El Atlético de Madrid, que selló el billete a octavos en la última jornada tras superar al Oporto, pasó como segundo de grupo y podría toparse con duros rivales en los octavos de final. Por su condición de segundo, los de Simeone tienen como posibles rivales a Manchester City, Juventus, Bayern, Manchester United, Ajax y Lille, pero evitan al Liverpool al ser el equipo con el que compartieron grupo.

El Villarreal aún tiene por delante sellar el billete a los octavos de final en el partido aplazado ante la Atalanta por la intensa nevada que caía sobre Bérgamo y que obligó a suspender el encuentro. A los de Unai Emery les vale ganar o empatar para estar entre los 16 mejores de Europa, mientras que una derrota les llevaría a disputar la Europa League, competición de la que son vigentes ganadores. En caso de meterse en octavos, el conjunto amarillo podría tener como rivales a Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern o Juventus; mientras que de no pasar, Atalanta sería otro posible rival del Real Madrid, con lo que la probabilidad de que a los blancos les tocara con algunos de los temidos como Chelsea o PSG se reduciría un poco.

Due to adverse weather conditions, the referee, in conjunction with the UEFA delegate & the teams, has decided to postpone the match between Atalanta & Villarreal in Bergamo.

An announcement will be made in due course about the re-arranged date & time for this game to be played.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021