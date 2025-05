Szczesny celebró el triunfo del Barcelona Clásico ante el Real Madrid fundiéndose en un abrazo con su mujer, Marina Luczenko. El portero polaco, que tras colgar las botas volvió al fútbol en octubre pasado después de escuchar una llamada del Barça por la lesión de larga duración de Ter Stegen, firmó hasta final de temporada y tiene ahora una oferta de renovación, pero la decisión todavía no está tomada.

Ha sido en unas recientes declaraciones a Canal+ Sport Polonia cuando Szczesny ha confirmado que tiene una propuesta para extender su contrato con el Barcelona por dos temporada más, pero no lo tiene claro. Lo más importante en estos momentos es su familia y tiene que pensarlo muy bien junto a su esposa.

«Tengo que decidir junto con mi familia qué es lo mejor para nosotros. En casa, la mayoría de las decisiones las toma mi esposa. No me avergüenza en absoluto. Las decisiones relacionadas con el fútbol normalmente las tomaba yo, pero esta es una situación un poco fuera de lo habitual», ha dicho el meta, que se retiró oficialmente y estaba sin equipo cuando el Barcelona tocó a su puerta. Szczesny explica que llegaron al Barcelona con la idea de estar aquí un año «para cumplir un sueño y luego volver al golf». «Decidiré en las próximas semanas, ya que también hay cuestiones logísticas sobre el colegio y una posible mudanza», añade el guardameta polaco.

Quién es Marina Luczenko, mujer de Szczesny

Marina Luczenko, su mujer, es una cantante y actriz polaca aunque nacida en Ucrania. A los dos años se trasladó con su familia a Polonia, donde comenzó su formación musical, estudiando piano y participando en concursos de canto desde temprana edad. Su carrera profesional despegó en 2010 con el lanzamiento del sencillo «Glam Pop», que la consolidó como una de las artistas emergentes más prometedoras del pop polaco. Ese mismo año, recibió el premio Eska Music Award al Mejor Debut. En 2011, lanzó su álbum debut «Hardbeat», que incluyó el exitoso sencillo «Electric Bass».

Además de su carrera musical, Marina también probó en el mundo de la interpretación, participando en series de televisión polacas como «39 i pół» y «Usta usta». En 2013, su carrera se vio interrumpida debido a un pólipo en las cuerdas vocales, lo que requirió cirugía y un período de recuperación. Tras su recuperación, regresó a la música en 2016 con el sencillo «On My Way» y colaboró con James Arthur en la canción «Let Me Love the Lonely», incluida en la edición polaca del álbum «Back from the Edge».

En su vida personal, Marina está casada desde 2016 con el portero polaco. La pareja se conoció en 2013 y tiene dos hijos: Liam, nacido en 2018, y Noelia, nacida en 2024 . Marina ha sido un apoyo constante en la carrera de su esposo, que no duda en reconocer la importancia de la influencer a la hora de tomar decisiones importantes como puede ser la de renovar o no por el Barcelona. Marina también es una figura importante en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal. Su estilo y presencia mediática la han convertido en un referente de moda y estilo de vida en Polonia.