Pillan a Szczesny fumando en el césped de Montjuic tras ganar el Clásico

Wojciech Szczesny ha pasado de estar retirado a ser titular indiscutible en el Barcelona de Hansi Flick. Este pasado fin de semana jugó su tercer Clásico de la temporada y volvió a ser protagonista, primero por hacer un penalti y luego por ser cazado fumando al término del encuentro. El meta polaco arrolló a Kylian Mbappé en una de las primeras acciones del encuentro, que supuso el 0-1 para el Real Madrid después de que el francés anotara desde los 11 metros.

Tras el pitido final, el portero del Barcelona se echó al suelo y se puso a llorar en la frontal del área mientras sus compañeros celebraban la victoria. En ese momento a Szczesny se le vino el mundo encima, porque el triunfo dejaba prácticamente sentenciado el título de Liga en favor de los blaugranas. Con estos tres puntos, el conjunto de Hansi Flick se marcha hasta los siete de ventaja sobre el Real Madrid a falta de nueve por disputarse.

Poco después, Szczesny fue pillado fumando un vaper con las gradas de Montjuic completamente vacías. Se ha hecho viral en redes sociales un vídeo del polaco en el que aparece fumando después del encuentro frente al eterno rival. En este caso no es un cigarro, como sí ha hecho en otras ocasiones, sino que era un vaper, como se puede apreciar por la cantidad de humo que sale de la boca del guardameta.

Ya en el partido de ida de la Liga frente al Real Madrid, disputado el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, Szczesny apareció fumando en el vestuario del Barcelona en el coliseo madridista para celebrar el 0-4. Aquel Clásico lo jugó Iñaki Peña, que por aquel entonces era el portero titular de Hansi Flick. Pero, poco después, en la Supercopa de España cambió la película y el polaco pasó a ser el titular indiscutible. En el de vuelta en Montjuic el meta repitió la escena, pero esta vez lo hizo con un vaper y en el terreno de juego, sin gente ya en las gradas.

Dudas con su futuro

Szczesny se ha convertido en una persona muy importante bajo los palos. El ex internacional con Polonia ha hecho olvidar la ausencia de Ter Stegen, que ha regresado recientemente de su lesión. Tras su buen rendimiento, el Barcelona está sopesando renovarle y ya le ha ofrecido la continuidad. La pelota está en el tejado del guardameta, que ha reconocido que será su mujer la que decida si sigue o no en el conjunto culé.

«No oculto que me ofrecieron una extensión de dos años, pero tengo que decidir con mi familia qué es lo mejor para nosotros. Creo que les debo a mi familia, a mi esposa, tomar estas decisiones juntos, así que todavía no he tomado ninguna. La mayoría de las decisiones sobre mi hogar las toma mi esposa y no me avergüenzo en absoluto. Las de fútbol las suelo tomar yo, pero es una situación muy inusual, ya que estábamos decididos a venir aquí un año para intentar alcanzar nuestros sueños y luego volver a jugar al golf. Lo decidiré en las próximas semanas. También están los aspectos logísticos de los estudios, la mudanza, etc. Por ahora, estoy disfrutando de lo que ha pasado y no me pregunto si me quedaré aquí o no», explicó el meta tras el Clásico.