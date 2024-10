El Barça cuelga un vídeo de Szczesny fumando en el Bernabéu y después lo borra: aquí están las imágenes

Wojciech Szczesny prometió que no dejaría de fumar aunque hubiera fichado por el Barcelona y la promesa la ha cumplido. En una escena surrealista, muy poco deportiva, el portero polaco del Barça fue pillado fumando en el vestuario del Barcelona en el Santiago Bernabéu. Ocurrió durante la celebración de los jugadores del conjunto azulgrana en el estadio del Real Madrid, equipo al que golearon este sábado.

En un vídeo compartido por el propio Barcelona, que horas después borró al percatarse de lo que allí se veía, se ve a Szczesny soltando humo tras fumar en el mismo vestuario. Incluso al inicio del vídeo se ve como suelta un objeto en el suelo -que no se puede identificar que sea un cigarro, pero que se intuye- en el momento en el que todos sus compañeros saltan y celebran el triunfo sobre el Real Madrid.

En un momento de ese momento de euforia, se ve a Szczesny sacando humo, que va en la línea de lo que ya prometió: él no dejaría de fumar aunque hubiera fichado por el Barcelona. «Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo», explicó el guardameta polaco, que estaba retirado desde el pasado verano, pero al que el Barça rescató ante la lesión de gravedad de Marc André ter-Stegen.

Incluso en otro vídeo, este ya no compartido por el Barcelona, se ve también al portero claramente dar una calada y sacar el humo, en este caso ante la sorpresa de Lamine Yamal, que está a su lado y se ríe al ver esa escena surrealista. Cabe recordar que por mucho que Szczesny se lo tome a broma, fumar siendo una figura pública es un pésimo ejemplo para la sociedad, además de que para un deportista de alto nivel no es que sea precisamente lo más recomendable.

Cuando defendió que seguiría fumando porque es su «vida personal», Szczesny explicó que «intenta ocultarlo y no mostrárselo a la gente», sabiendo el mal ejemplo que supone, aunque en este caso ha sido el propio Barcelona el que ha compartido un vídeo en el que se le ve fumando. «No lo hago delante de los niños para que no tenga mala influencia sobre ellos», dijo un Szczesny que aseguró que quería que le juzgaran solo «como portero».

El Barcelona se llevó el Clásico

En la parte puramente deportiva, el Barcelona se llevó el primer Clásico de la temporada al golear al Real Madrid en el Bernabéu por 0-4. Tras una segunda parte espectacular, con una excepcional pegada, el equipo de Flick machacó al de Ancelotti con dos goles de Lewandowski, otro de Lamine Yamal y uno final de Raphinha. Con este triunfo, el Barça se reivindica más si cabe en una Liga en la que sólo ha perdido un encuentro hasta el momento.

El Real Madrid, que fue muy superior en la primera mitad, pero falló varias ocasiones, además de caer constantemente en fuera de juego, se aleja a seis puntos del liderato en la Liga, que tiene un Barcelona que goleó al equipo blanco en su casa. El encuentro jugado en el Bernabéu correspondía a la 11ª jornada de Liga.