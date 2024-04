El regalo de Messi a Topuria tras conocerse en Miami

Ilia Topuria y Leo Messi se conocieron el pasado domingo tras el partido del Inter Miami al que el campeón del peso pluma de la UFC asistió como espectador. El luchador hispanogeorgiano se rindió desde la grada al astro argentino que anotó un golazo en el empate de su equipo ante los Colorado Rapids. A la conclusión del partido se conocieron, charlaron y el 10 dio un regalo al reciente campeón del mundo de las Artes Marciales Mixtas.

El encuentro entre Messi y Topuria llegó después del empate del Inter Miami ante los Colorado Rapids en el duelo de la MLS. Después de volver a los entrenamientos en Alicante, el campeón de la UFC viajó hasta Miami, donde reside su pareja, para proseguir su preparación y por ello aprovechó para visitar el estadio de los Inter Miami de David Beckham… y Leo Messi.

El reciente campeón del mundo en el peso pluma de la UFC fue el invitado de lujo en las gradas del Chase Stadium​ en un duelo en el que Messi fue suplente pero que anotó un golazo minutos después de entrar al campo. La celebración de Topuria del gol de Messi se hizo viral a través de las redes sociales por su forma de mostrar pleitesía al ex jugador del Barcelona.

El regalo de Messi a Topuria

A la conclusión del encuentro, Ilia Topuria pasó a los vestuarios del Inter Miami y en el pasillo se produjo el encuentro con un Leo Messi que también le mostró una gran admiración al luchador de la UFC, que ha copado todas las portadas después de su histórico triunfo en el Honda Center de Anaheim.

Ambos se dieron un bonito abrazo tras encontrarse en las tripas del estadio y departieron durante unos minutos antes de que el argentino le regalara su camiseta. Después posaron en una fotografía que el hispanogeorgiano publicó a través de las redes sociales convirtiéndose en viral. «Con una de las leyendas más grande de la historia del deporte …. Un ejemplo para mi…. Y un modelo para todos», celebró Topuria en su perfil oficial.

A pesar de que es un reconocido aficionado del Real Madrid, Ilia Topuria siempre ha tenido una gran admiración hacia Leo Messi, al que considera un referente. «Le gustaba mucho Iker Casillas y Cristiano Ronaldo, pero al que más admira es a Leo Messi, más aún teniendo al lado a mi hermano y a mí. Un sueño que nos gustaría hacer realidad es comernos un asado con Messi», dijo en una entrevista reciente concedida al Mundo Deportivo, Agustín Climent, entrenador del reciente campeón del mundo.

Topuria espera rival en la UFC

Después de hacer historia el pasado mes de febrero en California, Ilia Topuria volvió hace unos días a los entrenamientos con el objetivo de preparar la defensa del título en el peso pluma de la UFC. Tras levantar el cinturón, el hispanogeorgiano retó a Connor McGregor para disputar una pelea histórica en el Santiago Bernabéu pero los numerosos compromisos del irlandés hacen difícil que esto suceda.

También parece complicado que el Bernabéu pueda albergar una velada de la UFC antes de final de año. Hace unas semanas se confirmó que la ciudad de Perth, en Australia, tendrá el próximo mes de agosto la UFC 305 y en los últimos días se ha especulado con una posible revancha entre Topuria y Volkanovski.

Unos rumores que el campeón español se ha encargado de enterrar. «Australia imposible, y no por la fecha. Yo soy el campeón del mundo..¿Por qué iría a defender el cinturón contra alguien en la casa del otro?», dijo en una entrevista reciente concedida a RNE. «Sinceramente, pienso que esa revancha no tiene ningún sentido. Más aún en agosto, Volkanovski no está preparado. Se ha llevado un golpe que no se lo deseo a nadie», afirmó.

Después de la cita en Australia todo hace indicar que Londres o Manchester tendrán su velada de la UFC, descartando de esta manera una cita en Madrid antes de final de año. De esta forma, el turno del Santiago Bernabéu llegaría para el año 2025 con Ilia Topuria como máxima estrella.

De esta manera, todo hace indicar que Topuria tendrá que buscar rival para defender el título antes de final de año. Si finalmente Conno McGregor no acepta, Holloway, Evloev o hasta O’Malley, suenan como posibles contrincantes del luchador hispanogeorgiano.

Este último se marcó un Topuria tras ganar en la UFC 299 y retó al campeón de peso pluma. «Dana, ponme un jet a España que quiero a Ilia Topuria», afirmó tras su victoria y claro está que se llevó la respuesta de Topuria. «Suga, felicidades… ¡Fue una actuación hermosa! Hay una pelea persiguiéndote con Merab. Hazlo primero», dijo a través de las redes sociales.

Sobre estos últimos desafíos se quiso pronunciar Dana White, CEO de la UFC, que no ve con buenos ojos que los luchadores cambien de división si motivo aparente. «No me gusta que se muevan de su división, ya sabéis lo que pienso de eso, incluso Topuria pidiendo pelear por el título de otra división», afirmó.