Beckham da todos los detalles del día de que fichó a Messi: «Me quedé en la cama y me puse a llorar»

David Beckham logró en julio de 2023 cumplir su gran sueño como propietario del Inter de Miami: fichar a Leo Messi. Después de conseguir el primer título de su corta historia en Estados Unidos, el ex futbolista inglés y ahora presidente de la franquicia de la MLS ha dado detalles de qué ocurrió y cómo vivió este importante hito cuando el argentino decidió aceptar la oferta que le había puesto encima de la mesa.

«Cuando anunció públicamente su salida de Paris Saint-Germain, supimos que era el momento de pisar el acelerador y tomar una decisión. Entonces estaba una madrugada en Japón, eran las cuatro o cinco de la mañana y estaba en mi cama. Mi teléfono no paraba de sonar y Victoria, me codea y me pide que lo apague. En ese momento, vi el mensaje: ‘Leo decidió venir’», comenta David Beckham.

«Necesitaba dormir, estaba desfasado, pero se me puso la piel de gallina. Me senté y me puse a llorar. Mi mujer me preguntaba qué estaba pasando, si había muerto alguien. ‘Estoy así porque viene Messi’, le respondí. Tardamos cinco años en lograrlo», añadió el inglés. Y es que las conversaciones con el padre de Messi comenzaron cuando el argentino era todavía jugador del Barcelona y se encontraba en pleno auge su carrera deportiva.