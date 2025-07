El waterpolo español explota contra el Gobierno por dejarles sin dinero: «No aceptamos más excusas»

El waterpolo español estalla contra el Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Gobierno de España, por el «reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos con el desarrollo» de este deporte. Todos los equipos de las Ligas Nacionales de División de Honor (máxima categoría), tanto masculinos como femeninos, se unen para denunciar el «abandono institucional» del Gobierno con el waterpolo, algo que «supone un ataque frontal al modelo de éxito que ha llevado al waterpolo español a lo más alto del panorama internacional». Precisamente este comunicado coincide con el gran éxito de la selección española, que acaba de proclamarse campeona del mundo en categoría masculina.

Los clubes afean al CSD que hayan anunciado la puesta en marcha de planes específicos de apoyo al waterpolo, «comprometiendo ayudas económicas específicas». «Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Estos compromisos sólo se han materializado en 2022 y 2024, quedando totalmente incumplidos en 2023 y, de forma inaceptable, también en 2025», comentan.

De ahí que exijan al CSD, y, por tanto, al Gobierno de Pedro Sánchez «que rectifique de forma inmediata, cumpla su palabra y restituya las ayudas comprometidas, estableciendo una línea de apoyo estable de al menos 2.500.000 euros anuales hasta Los Ángeles 2028».

En el texto, los clubes de waterpolo dan otro ‘palo’ al Gobierno, al decir que el deporte español «necesita instituciones que estén a la altura de sus deportistas». «No aceptamos más excusas ni más promesas vacías», anuncian, mientras avisan de que «si no se revierte esta situación de forma inmediata, advertimos que el inicio de las competiciones estatales de waterpolo está en serio peligro».

Los clubes españoles recuerdan que el modelo por el que sobreviven está basado en «la coordinación entre la RFEN (Federación de Natación) y los clubes de División de Honor, en la planificación rigurosa de calendarios, concentraciones y preparación de nuestras selecciones nacionales, siempre supeditados a los objetivos estratégicos marcados por el propio CSD».

Comunicado completo de los equipos de waterpolo español

Los clubes que integramos las Ligas Nacionales de Waterpolo de División de Honor, tanto masculina como femenina, queremos expresar nuestra más absoluta indignación ante el reiterado incumplimiento por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) de los compromisos adquiridos con el desarrollo del waterpolo español.

Desde 2021, el CSD ha anunciado públicamente la puesta en marcha de planes especiales de apoyo al waterpolo, comprometiendo ayudas económicas específicas y finalistas. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Estos compromisos solo se han materializado en 2022 y 2024, quedando totalmente incumplidos en 2023 y, de forma inaceptable, también en este 2025.

No estamos hablando de promesas abstractas: se trata de acuerdos firmes, avalados por diferentes responsables del propio CSD-tanto secretarios de Estado como directores generales-, que han sido sistemáticamente ignorados.

Este abandono institucional supone un ataque frontal al modelo de éxito que ha llevado al waterpolo español a lo más alto del panorama internacional. Un modelo basado en la coordinación entre la RFEN y los clubes de División de Honor, en la planificación rigurosa de calendarios, concentraciones y preparación de nuestras selecciones nacionales, siempre supeditados a los objetivos estratégicos marcados por el propio CSD.

Mientras se retiran estas ayudas, nuestras selecciones siguen dejando huella en el panorama internacional con triunfos de prestigio mundial. Las medallas logradas en el reciente Mundial de Natación de Singapur nos recuerdan, una vez más, que el waterpolo español ocupa la cima a nivel global de este deporte. No podemos olvidar que hace solo unos meses el equipo masculino se proclamó campeón de la Liga Mundial y el equipo femenino alcanzó la cima olímpica en París con una histórica medalla de oro. Estos logros no serían posibles sin el esfuerzo de los clubes, que -sin respaldo público- sostienen la preparación, formación y competición de los mejores deportistas del país.

Exigimos al CSD que rectifique de forma inmediata, cumpla su palabra y restituya las ayudas comprometidas, estableciendo una línea de apoyo estable de al menos 2.500.000 € anuales hasta Los Ángeles 2028.

El deporte español necesita instituciones que estén a la altura de sus deportistas. No aceptamos más excusas, ni más promesas vacías. Si no se revierte esta situación de forma inmediata, advertimos que el inicio de las competiciones estatales de waterpolo está en serio peligro. Los clubes no pueden ni deben seguir asumiendo en solitario el peso del alto rendimiento nacional.

Basta ya de palabras. Es hora de hechos.