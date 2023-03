El refugio de Hiba Abouk, ‘desaparecida’ en plena tormenta por el ‘Caso Achraf’

Achraf Hakimi fue acusado presuntamente de violar a una joven durante el pasado fin de semana. La propia chica de 23 años acudió a comisaría a exponer los hechos, aunque no denunció al jugador del PSG, por lo que la Fiscalía decidió entrar de oficio. El futbolita habría aprovechado la ausencia de su mujer, Hiba Abouk, y sus dos hijos para verse con la joven en su casa tras conocerla en las redes sociales.

La actriz española de origen tunecino ha decidido mantenerse en un segundo plano desde que se conoció la noticia. Hasta el momento, la también influencer guarda silencio y no se ha pronunciado sobre este turbio y delicado asunto que afecta a su marido. De hecho, Hiba Abouk estaba lejos de Francia y España cuando salió a la luz esa supuesta violación. La intérprete se encontraba de vacaciones en Dubai disfrutando de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)



Desde que saltara el escándalo a las primeras páginas de los diarios de todo el mundo, la actriz ha mantenido un perfil bajo en sus redes sociales, donde suele ser muy activa. Hiba Abouk y Achraf Hakimi contrajeron matrimonio en secreto poco antes de que ella diera a luz a su primer hijo, en el año 2020. La relación estaba tan afianzada que después tuvieron un segundo bebé. Sin embargo, durante los últimos meses hubo rumores de crisis, pues la intérprete pasa mucho tiempo lejos de París junto a sus hijos, como fue el caso del pasado fin de semana.

Por si fuera poco, Hiba Abouk no acompañó a Achraf Hakimi en la gala de los premios The Best, donde fue elegido como el mejor lateral derecho del año. Normalmente, acudían juntos siempre a eventos de este tipo, por lo que llama la atención su ausencia y el atronador silencio que mantiene en redes sociales en medio de esta delicada situación.