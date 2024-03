Aurah Ruiz vuelve a ser noticia por ser una de las concursantes de Supervivientes y en Telecinco han recuperado unas ardientes imágenes en otro de los realities que participó anteriormente, GH VIP, besándose apasionadamente con Suso. Los vídeos están dando mucho que hablar en las redes sociales y seguro que no gustan nada a Jesé Rodríguez, con el que tras varias idas y venidas vuelve a tener una relación desde hace unos años.

El programa Así es la vida ha mostrado tanto los buenos momentos en Guadalix de la Sierra como los conflictos que enfrentó a Aurah Ruiz y Suso en los platós de la cadena tras su ruptura. El colaborador del espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se ha sincerado sobre esa relación sentimental: «Hay muchas cosas en las que me equivoqué, en las que no estuve acertado».

«En esta vida hay que reconocer cuando uno no hace bien las cosas, pero muchas me las he guardado para mí. Soy una persona muy emocional, pero cuando tengo que hablar de mis sentimientos me cuesta mucho. A veces me siento vulnerable y tengo miedos. Hablando con mi psicóloga tuve que hacer frente a muchas cosas que a mí no me gustaban de mí mismo. Lo pasé mal, lloré mucho y había muchas cosas de mí que no estaban bien», añadió Suso.

Aurah Ruiz, a Supervivientes

Ya quedan pocas horas para que Los Cayos Cochinos reciban a los supervivientes más atrevidos. «Estoy emocionadísima, muy contenta de estar aquí y poder vivir la experiencia a tope. Ahora estoy en mi mejor momento y vengo a ganar Supervivientes. Prepárense para conocer a la verdadera Aurah», confesaba en su vídeo de presentación Aurah Ruiz.

Un reto que llega a su vida en uno de sus mejores momentos profesionales, pero también personales. La canaria se encuentra muy feliz, con el que se ha convertido el hombre de su vida y el padre de su hijo Nyan, de 6 años. Un Jesé Rodríguez que también se encuentra muy ilusionado con el nuevo proyecto de su mujer y le ha dedicado un emotivo mensaje.

«Te deseo todo lo mejor en esta nueva aventura. Para ti no será fácil, pero tú eres una mujer fuerte y luchadora, estoy seguro de que lo harás súper bien. A ganar, te amo», ha escrito Jesé en sus redes sociales. Un mensaje lleno de amor y cariño, que ha acompañado junto a una fotografía en la que aparece la influencer. Asimismo, antes de que Aurah ponga rumbo a Supervivientes, han compartido algunas imágenes de las que están siendo sus últimas horas juntos.

Pese a que Jesé siempre ha querido mantenerse alejado del mundo mediático, no es la primera vez que comparte unas bonitas palabras a la madre de su hijo. «Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz, continúa; si no estás feliz, no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz, y veo que no estás feliz. Si quieres continuar, tienes que ganar», dijo el futbolista en 2020 cuando Aurah estaba concursando en otro reality de Mediaset.