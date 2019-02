El Real Madrid jugará el Clásico de Copa con más de 28 horas menos de descanso que el Barcelona

El Barcelona contará con 28 horas y media más de descanso que el Real Madrid para el duelo de vuelta de semifinales de Copa del Rey. La Liga de Tebas puso al Barcelona a jugar el sábado en el primer turno de la tarde. En cambio, al Madrid le colocó el domingo en la última franja horaria

28 horas y 30 minutos. Ese es el tiempo que diferenciará al Real Madrid y al Barcelona para preparar el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey, un duelo que enfrenta a estos dos equipos el próximo miércoles 27 de febrero en el Santiago Bernabéu y que ya viene marcado por la gran descompensación que existe entre unos y otros.

Si ya en el encuentro de ida en el Camp Nou (1-1) la diferencia también fue notoria, con el Barcelona jugando a las 18:30 del sábado y el Madrid a las 20:45 del domingo, ahora aún es más sangrante. El equipo catalán tendrá 28 horas y media más de descanso que el Real Madrid para afrontar ese decisivo partido de Copa del Rey.

“El calendario es curioso, nos resulta muy divertido, pero como no lo elegimos nosotros eso de jugar en distintas condiciones, lo tomamos como un reto mayor. Nos parece divertidísimo, nos entretiene mucho”, aseguró Solari al ser preguntado en rueda de prensa.

El favor al Barcelona en los horarios

Y es que el Barcelona juega este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla a las 16:15 horas. Es decir, los culés juegan en el primer turno de la tarde del sábado, el horario más temprano en el que pueden jugar. Sin embargo, el Real Madrid jugará su partido de Liga de esta jornada 25 ante el Levante en Valencia el domingo a las 20:45 horas. Eso significa que disputará su duelo en el último turno del domingo, el horario más tardío en el que podía jugar.

En resumen, en la jornada anterior al Clásico que decide un finalista de Copa del Rey, y con la eliminatoria igualada, el Barcelona juega en el primer turno en el que puede de todo el fin de semana y el Real Madrid en la última franja horaria en la que podría. Una diferencia que no es casual. Mientras el Barça acabará su partido a las 18:00 horas del sábado, el Madrid lo hará a las 22:30 del domingo. Los dos tienen que viajar porque juegan fuera.

El Madrid podía jugar el sábado

Existe otra circunstancia que hace más inentendible esta gran diferencia de descanso entre Barcelona y Real Madrid. El club blanco esta última semana no ha jugado Champions League, por lo que no es obligatorio que jugara el domingo, sino que también lo podría hacer el sábado. Incluso hubiera sido lo más lógico, ya que ha tenido la semana libre, por lo que no se entiende que le pongan en el último horario posible.

Sin embargo, el que sí ha jugado Champions League fue el Barcelona, que disputó su partido europeo el martes en Lyon. Los culés pueden jugar el sábado porque tiempo suficiente han tenido de descanso, pero también lo podrían hacer el domingo para así recuperar un día más del esfuerzo de Champions. Pese a ello, le colocan el sábado para así tener después más de un día de descanso que el Real Madrid de cara al duelo directo de Copa.

Hay que destacar que Real Madrid y Barcelona se juegan este miércoles el primer título del año de forma directa ya que quien gane, tras el empate en la ida, pasará a la final de la Copa del Rey. Además, tras este duelo de semifinales el miércoles, Madrid y Barça se volverán a medir el sábado en Liga.