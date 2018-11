Inda: “Isco está en una situación insostenible con la cúpula y el vestuario”

Isco Alarcón no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Ha vivido varios episodios de esta índole, sin la confianza del nuevo entrenador –cero de cuatro titularidades con Solari–, pero en esta ocasión la falta de minutos se suma al malestar de parte del vestuario y la cúpula con su figura. La apendicitis le jugó una mala pasada y desde entonces, Isco no ha vuelto a ser el mismo, poniendo incluso su futuro de blanco en peligro.

El director del Real Madrid, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones la situación crítica de Isco. “Isco está en una situación insostenible. Ya no goza del favor ni de la cúpula ni del vestuario. Le han dado un toque porque sigue pasado de peso. Creo que no seguirá la próxima temporada, antes tenía el favor del vestuario y ahora no tiene ninguno”.

No creo que salga en el mercado de invierno.Hablan que está fuera de peso. El problema de Isco que es que está enfrentado a los pesos pesados del vestuario. Si no gozas del favor del equipo ni la cúpula, seguir en el Madrid…”, completó Inda.

En la cúpula del Real Madrid consideran que el jugador sigue pasado de peso después de su reaparición tras sufrir un apendicitis aguda, contratiempo que le sacó de la rotación en un gran momento personal y que el equipo, entonces entrenado por Lopetegui, notó para –muy– mal. Esta situación se suma a una actitud negativa que no le favorece de cara a sus compañeros y tampoco con Solari, que a pesar de alabarle en público, aún no ha contado con él desde el inicio en ningún partido.

La calidad de Isco está fuera de toda duda, pero en caso de no haber un giro en la situación deportiva y de convivencia, el internacional español podría actuar buscando una salida del Real Madrid a final de temporada. El malagueño se ganó la titularidad en un equipo con Cristiano Ronaldo en sus filas y poco hueco para jugadores de perfil y ahora, sin el luso, no aceptará no partir de inicio en cada partido importante.

El Real Madrid es más y mejor con Isco a tope, pero el malagueño no está en un momento en el que se le pueda considerar indiscutible. La cúpula confía en que el ’22’, parte muy importante en la conquista de las últimas cuatro Champions, se recupere para la causa y sea uno de los líderes del equipo en los próximos años, pero para ello necesitan que las aguas vuelvan a su cauce dentro del río revuelto en el que en estos navega el jugador español.