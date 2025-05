La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha confundido a la hora de nombrar a Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se ha referido a él como «ministros Ábalos». El error se ha producido mientras la titular de Educación respondía a las preguntas sobre los mensajes desvelados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el que fuera su mano, José Luis Ábalos.

«Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos», ha mencionado Alegría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que le acompañaba Bolaños. El titular de Presidencia giró rápidamente el rostro hacia la portavoz. «Perdón, al ministro Bolaños», ha corregido la política socialista.

«Ya les he dado a ustedes», ha continuado, en alusión a que sus palabras podrían haber generado una situación que se convirtiera en titular de alguna información periodística. «Sé que entenderán perfectamente este lapsus», ha concedido la ministra de Educación.

Los dos representantes del Gobierno han recibido las preguntas sobre la conversación entre Sánchez y Ábalos, vía WhatsApp, que ha revelado El Mundo. En la última de estas informaciones, ambos dirigentes socialistas comentan una entrevista de la actual ministra de Defensa en noviembre de 2020 en la que evitaba entrar en conflicto con el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso.

En esa comunicación, Ábalos preguntaba a Pedro Sánchez por la complicidad de Margarita Robles con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno comenta que cree que Robles «se acuesta con el uniforme» y que es «una pájara».

«Solidaridad» de Sánchez con Ábalos

No es la única conversación entre Sánchez y Ábalos filtrada por este medio. También se recogieron otros mensajes en los que el secretario general pedía a su secretario de Organización que terminara con las críticas internas de varios líderes autonómicos como Javier Lambán, ex presidente de Aragón; Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; Ximo Puig, ex presidente de la Generalitat Valenciana, o Guillermo Fernández-Vara, ex jefe del Ejecutivo extremeño.

Los mensajes de Sánchez pretendían acallar las discrepancias de estos presidentes de comunidades en materias como la gestión de la pandemia o los acuerdos con Bildu de cara a los Presupuestos Generales del Estado.

Además, otro de esos mensajes recogían como el presidente del Gobierno trasladaba su apoyo a Ábalos después de que, en 2021, se publicase información sobre él en varios medios de comunicación a la que tachó de «infundios». «Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios», manifestó el presidente del Gobierno.

Por otro lado, también se expone otro de los whatsapp, ya de 2023, apenas unos meses antes de que estallase el caso Ábalos, en el que el Tribunal Supremo investiga las presuntas en la compra de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. «He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad», aseguró el líder socialista al que había sido su mano derecha.