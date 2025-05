«No me conteste con evasivas, la pregunta es muy concreta». Así se dirigió el juez Juan Carlos Peinado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando se negaba a dar datos precisos sobre la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa imputada que trabaja para Begoña Gómez.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al vídeo de la declaración del ministro Bolaños ante el juez Peinado en el marco del caso Begoña. La declaración tuvo lugar el pasado 16 de abril en el Complejo Presidencial de La Moncloa, en uno de los despachos de Presidencia del Gobierno.

El juez acordó la testifical de Félix Bolaños para indagar sobre la contratación de Cristina Álvarez, que ejerce de directora de Programas del departamento de Presidencia del Gobierno que dirige Bolaños. El interrogatorio se alargó durante más de una hora y hubo momentos de tensión entre el juez y el testigo.

A continuación, el diálogo completo entre ambos cuando el juez le pregunta sobre el testimonio de Alfredo González, otro alto cargo de Moncloa que ha declarado en la causa sobre Begoña Gómez:

Juan Carlos Peinado: No se trata de conocer su opinión, sino de conocer sus conocimientos.

Félix Bolaños: De lo que él ha declarado en este testimonio que usted me ha exhibido, todo lo que he escuchado es cierto al amparo del conocimiento que yo tengo de la situación aquella.

Juan Carlos Peinado: Bien. Por tanto, no discrepa en nada con él. Pregunto.

Félix Bolaños: Pues en términos generales, no discrepo en nada con él, no.

Juan Carlos Peinado: ¿Y en algún término concreto?

Félix Bolaños: Pues ha sido media hora de declaración y todo lo que he escuchado me ha parecido coherente y me ha parecido que se corresponde con la realidad.

Juan Carlos Peinado: ¿Le ha parecido o se corresponde con la realidad? Es que me está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar.

Félix Bolaños: Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas.

Juan Carlos Peinado: No es en ningún caso de creencias, es una cuestión de constatación del conocimiento.

Félix Bolaños: De lo que he escuchado, del testimonio del testigo Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo.

Juan Carlos Peinado: Bueno, si es una evasiva o no, no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular a continuación… No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa…

Félix Bolaños: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso, esbozo una sonrisa.

Juan Carlos Peinado: ¿Será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial?

Félix Bolaños: Desde luego que no estoy habituado.

Juan Carlos Peinado: Pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio y a no diferir más.

Bolaños admite contactos

Félix Bolaños, durante el interrogatorio ante el juez Peinado, admitió contactos con Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Aseguró conocer a ambas. A continuación el diálogo entre el ministro y el instructor:

Juan Carlos Peinado: Le voy a preguntar, en primer lugar, si conoce usted a las siguientes personas y qué relación tiene con ellas. ¿Con María Begoña Gómez Fernández?

Félix Bolaños: Sí, la conozco.

Juan Carlos Peinado: ¿Desde cuándo?

Félix Bolaños: La conozco, pues quizá del año 2014, 2015.

Juan Carlos Peinado: ¿Y qué relación tiene con ella?

Félix Bolaños: Bueno, pues la conozco en mi condición de militante del Partido Socialista, como mujer de Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno y en aquel momento líder del Partido Socialista.

Juan Carlos Peinado: ¿Conoce usted a una persona llamada Cristina Álvarez Rodríguez?

Félix Bolaños: Sí, la conozco.

Juan Carlos Peinado: ¿Desde cuándo la conoce?

Félix Bolaños: Pues la conozco desde algunas semanas después de incorporarse a Moncloa. Ella empezó a trabajar aquí como asistente de la señora Gómez, yo en el momento en el que empieza a trabajar aquí en Moncloa no la conozco y la conocí unas semanas o unos meses después.