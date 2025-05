Está en Cataluña y tiene la playa más feliz del mundo: el conocido pueblo en el que vive Antonio Orozco

En el mundo del entretenimiento no es raro que los famosos busquen lugares especiales donde desconectar del bullicio mediático y reconectar con lo esencial: la familia, la tranquilidad, el mar. Antonio Orozco, una de las voces más queridas del panorama musical español, ha encontrado ese rincón perfecto a las afueras de Barcelona. Se trata de un lugar que no sólo alberga paisajes espectaculares, sino también una calidad de vida envidiable. No es casualidad que este pintoresco municipio haya sido elegido por el artista como su residencia habitual.

A través de su nuevo documental El método Orozco, el cantante ha abierto una ventana a su mundo más íntimo, mostrando etapas complicadas como la lucha contra el sobrepeso, pero también revelando el entorno en el que ha rehecho su vida con serenidad y propósito. Lejos de la vorágine urbana, Orozco ha elegido un rincón del litoral catalán que muchos consideran un paraíso: Sitges, un enclave mediterráneo que irradia cultura, alegría, y una belleza natural que enamora.

Sitges: el hogar ideal para Antonio Orozco

#spain #travelguide #daytrip ♬ vibey birds of a feather – Sunset Party @whereisangiee just 40 minutes from Barcelona ✨ SITGES, Spain 🫶🏼 📌 save this guide for later! 🚂 Take the R2S (Rodalies railway) train from Barcelona to Sitges. The direction will be Sant Vicenç de Calders with the train leaving from Barcelona-Estacio de França, Barcelona-Passeig de Gràcia and Barcelona-Sants. The train takes about 35 minutes and will cost you 7 euros. Trains come every 20 minutes. PRO TIP: Sit on the left side for some beautiful sea views. 🏖️ Start your day walking down to the beach and turning right at the boardwalk to visit the iconic Church of Sant Bartomeu and Santa Tecla. ☀️ Next, wander the narrow streets behind it and you will find the City Hall and its picturesque square. To the right you will find a sneaky tunnel that will take you in front of the Museu Maricel. Stroll the picturesque Carrer de Fonollar and listen to the live music that is often performed in front of the Museu del Cau Ferrat. 🎨 I highly recommend going inside the museum, which served as the home of Catalan artist, Santiago Rusiñol. Importantly, the Cau Ferrat museum connects to the Museu de Maricel, they are conjoined museums, so you can also check out the impressive art collection housed inside. Tickets cost 10 euros. For an additional 3 euros, you can also enter Palau Maricel. Keep in mind that it is ONLY open on certain Sundays, so plan accordingly. PRO TIP: On the first Wednesday of every month, on International Museum Day (May 18) and on Open House Days (August 25 and September 24), entrance is free. 🐟 Afterwards, walk the Old Town and don’t miss the Passatge la Vall with views of the Platja de Sant Sebastià, Carrer de la Davallada, the old Market, and cute boutique stores. 🌅 In the afternoon, head down to the beach and wander the promenade while enjoying the Fragata and San Sebastian beaches. If you brought a swimsuit, now would be the time to get in for a well-deserved dip. Enjoy and follow @whereisangiee for more travel tips and guides! #sitges

De raíces humildes y con un talento que lo ha llevado a lo más alto del panorama musical y televisivo, el cantante ha decidido echar raíces en Sitges, un municipio costero con encanto, situado a poco más de 35 kilómetros de Barcelona, en la comarca del Garraf.

Este idílico lugar se ha convertido en su refugio, compartido con sus dos hijos, Jan y Antonella. La elección no es casual. Sitges es sinónimo de bienestar, un rincón donde el mar y la arquitectura conviven en perfecta armonía. Con una población que supera los 32.000 habitantes y que llega a multiplicarse por cuatro en los meses de verano, esta localidad vibra con una energía muy especial.

Orozco reside en una exclusiva urbanización con impresionantes vistas al mar, muy cerca de un campo de golf y rodeado de naturaleza y privacidad. En 2024, Sitges alcanzó el récord de albergar la calle más cara de toda Cataluña, el Camí de Miralpeix, donde el precio medio de las propiedades superaba los 2,7 millones de euros, según datos de Idealista.

Una playa que sonríe al mundo

Entre sus muchas joyas, Sitges presume de una playa que ha sido considerada la más feliz del mundo. Así lo concluyó un estudio reciente realizado por la agencia de turismo de lujo CV Villas, que analizó 103 playas de reconocimiento internacional. Con una puntuación de 98,42 sobre 100, las playas de Sitges destacaron por su atmósfera acogedora, su limpieza, su oferta gastronómica y la amabilidad de sus habitantes.

No es de extrañar que muchos jubilados hayan puesto el ojo en este rincón catalán para pasar sus años dorados. Según un ranking de Idealista, Sitges ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como destino preferido para la jubilación, solo por detrás de Benalmádena, Mijas y Almuñécar, tres joyas andaluzas del litoral.

Con su espíritu mediterráneo, su rica vida cultural y su estilo de vida relajado pero vibrante, Sitges se presenta no sólo como un destino turístico, sino como un lugar donde vivir puede ser un acto de amor propio.