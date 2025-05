Colas en Mercadona por los polvos que dejan la cara perfecta: efecto seda por sólo 6 euros

Puede que no lo hayas notado aún, pero algo está pasando en los pasillos de Mercadona. Las estanterías de maquillaje están atrayendo más miradas de lo habitual y no es por casualidad. El responsable es un producto discreto en su envase, pero imbatible en resultados: el polvo compacto efecto seda Deliplus. Y sí, cuesta sólo 6 euros.

La fiebre por este cosmético low cost ha generado colas y se ha convertido en tema de conversación entre amigas y en las redes sociales. ¿La razón? Su textura ligera, su acabado natural y, sobre todo, ese efecto buena cara que parece obra de filtro pero sin filtros. Quienes lo han probado coinciden: deja la piel suave, sin brillos y con un tono uniforme que embellece sin apelmazar. Y lo mejor, es que se adapta tanto a maquillajes elaborados como a looks más naturales del día a día. ¿Quieres saber por qué todas hablan de estos polvos? Te lo contamos.

Colas en Mercadona por los polvos que dejan la cara perfecta

En el mundo del maquillaje, encontrar un producto que funcione bien y tenga un precio razonable es como dar con un tesoro. Pues bien, Mercadona parece haber dado en el clavo con estos polvos compactos efecto seda Deliplus, que cuestan tan sólo 6 euros y ofrecen resultados que nada tienen que envidiar a marcas mucho más caras.

Se trata de un polvo perfeccionador de textura ultra fina, prácticamente imperceptible al tacto, que se funde con la piel para dejar un acabado uniforme y suave. Su fórmula ha sido diseñada para minimizar imperfecciones, disimular poros y eliminar brillos, todo con un efecto natural y duradero. Ideal para sellar la base de maquillaje, pero también para usar directamente sobre la piel si prefieres un look más ligero.

Una de sus grandes ventajas es que no reseca ni acartona. Al contrario, deja una sensación cómoda, ligera y muy natural, como si no llevaras nada… pero con la piel visiblemente mejor.

Cuatro tonos para adaptarse a ti

Otro de los grandes aciertos de este producto es que está disponible en cuatro tonos distintos, lo que permite adaptarse a una amplia variedad de pieles. Desde las más claras hasta las más morenas, cada tono ha sido diseñado para integrarse con el color natural de la piel sin generar contraste.

Además, al no ser un polvo denso ni pesado, no oxida ni cambia de color con el paso de las horas. Esto lo convierte en un aliado ideal para llevar todo el día en el bolso, sin miedo a que el rostro pierda frescura o naturalidad.

Su acabado mate (pero con luz, no apagado) lo convierte en un must para pieles mixtas o grasas, pero también funciona de maravilla en pieles normales, ya que no reseca y deja un efecto seda realmente agradable.

Así se aplican para un resultado perfecto

Uno de los motivos por los que estos polvos están arrasando es su versatilidad a la hora de aplicarlos. Puedes usarlos de varias maneras según el efecto que busques:

Con brocha grande y suelta, para un acabado ligero y natural . Ideal para sellar el maquillaje o aplicar sobre la piel hidratada en días más relajados.

. Ideal para sellar el maquillaje o aplicar sobre la piel hidratada en días más relajados. Con esponja a toques, si necesitas mayor cobertura o fijación. Perfecto para la zona T o para disimular ojeras e imperfecciones puntuales.

si necesitas mayor cobertura o fijación. Perfecto para la zona T o para disimular ojeras e imperfecciones puntuales. Para retoques durante el día, simplemente lleva el estuche contigo y reaplica donde haga falta. No deja efecto empolvado ni se acumula, así que puedes usarlo tantas veces como quieras.

El estuche, además, incluye espejo, lo que lo convierte en una herramienta muy práctica para llevar a todas partes.

No hace falta buscarlo en tiendas exclusivas ni pedirlo por internet. Estos polvos efecto seda de Deliplus están disponibles en la mayoría de supermercados Mercadona. Eso sí, si lo ves, no lo pienses demasiado: hay quien compra dos o tres unidades de una vez por miedo a quedarse sin ellos.

Y es que, como ya ha pasado con otros productos virales de la marca, la popularidad tiene su precio… y en este caso, puede ser que desaparezca de los estantes en cuestión de horas.

En un momento en el que muchas personas buscan simplificar sus rutinas y ahorrar sin renunciar a verse bien, productos como este son un verdadero hallazgo. Los polvos compactos efecto seda de Mercadona han demostrado que no hace falta gastar una fortuna para lucir una piel bonita, cuidada y con ese toque buena cara que tanto nos gusta.

Por su precio, su facilidad de uso y su efecto impecable, no sorprende que estén volando de las estanterías. ¿Aún no los has probado? Quizá hoy sea el día de hacer una visita a Mercadona y descubrir por ti misma por qué todo el mundo habla de ellos.