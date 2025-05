Ni abono ni compost: éste es el residuo que tiramos todos a la basura y que es perfecto para tus plantas, según los jardineros

Hay un residuo que tiramos todos a la basura y es perfecto para tus plantas, según los jardineros, podemos tener el secreto de un abono que marcará la diferencia en nuestras manos. No es necesario gastar de más, en estos tiempos que corren, cada euro es necesario, en especial, si tenemos en cuenta que estamos ante la era más difícil de equilibrar cuentas. La lista del supermercado se ha convertido en una segunda hipoteca que debemos empezar a tener en cuenta ahora mismo.

Por lo que, cada euro y cada producto que llevamos a casa debe tener un uso adecuado. De tal forma que conseguiremos aprovechar al máximo lo que tenemos en nuestro poder. Son tiempos de apostar por cada uno de los ingredientes necesarios para acabar obteniendo aquello que deseamos y más. Es hora de tener en nuestro poder una reutilización de los materiales que realmente puede cambiarlo todo. Si estás pensando en cómo conseguir un buen abono para tus plantas, toma nota de lo que debes hacer con ellas y este ingrediente que tiras a la basura.

Ni compost ni abono

Con la llegada del buen tiempo, centramos nuestra atención en una terraza o jardín en la que las plantas deben quedar lo mejor posible. Queremos ver verde, color y alegría cada vez que salimos de casa en busca de esas jornadas en las que todo es posible.

Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos lo importante que es tener en nuestro poder algunos ingredientes que acabarán siendo imprescindibles y que pueden acabar siendo claves. Hay formas de conseguir unas plantas que estén bonitas y tengan el alimento que necesitan.

Las plantas deben alimentarse de esta tierra que a veces no les da todo lo que necesita. Si no que más bien, debemos enfrentarnos a una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia. Hasta el momento no debemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no teníamos en mente.

Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos por delante. Es momento de apostar por ese poso de café que tiramos a la basura y va realmente bien para las plantas.

Este es el residuo que tiras a la basura y es perfecto para tus plantas

Tus plantas van a ser las más bonitas del barrio en estos días de primavera que tenemos por delante. Sólo necesitas un elemento que ahora tiras a la basura, pero puede acabar cambiándote la vida en todos los sentidos, con pequeños toques de color que serán esenciales.

Los expertos de guadarramacafe nos dan algunos consejos sobre cómo aprovechar en jardinería los posos de café. No todo vale, debemos aprovecharlos de la mejor manera posible: «Existen varias teorías sobre los beneficios de los posos de café en la jardinería. Algunos jardineros afirman que estos residuos pueden mejorar la estructura del suelo, aumentar su acidez y proporcionar nutrientes esenciales a las plantas. Además, se cree que los posos de café pueden actuar como repelente natural de plagas y atraer lombrices, las cuales son beneficiosas para el suelo. Como alguien que maneja café diariamente, he notado que los posos de café tienen una textura que podría ayudar a mejorar la aireación del suelo».

Siguiendo con la misma explicación: «Para aprovechar al máximo los posos de café en la jardinería, es importante usarlos de manera correcta. Los posos de café pueden ser añadidos al compost, mezclados con el suelo o utilizados como mantillo. Es crucial no aplicarlos en exceso, ya que pueden compactarse y crear una barrera que impide la penetración del agua y el aire. En mi cafetería, hemos experimentado con diferentes métodos de aplicación y hemos encontrado que mezclarlos con otros materiales orgánicos en el compost produce los mejores resultados».

La realidad de estos expertos es la siguiente: «Numerosos jardineros y expertos en café han compartido sus experiencias con el uso de posos de café en la jardinería. Algunos han encontrado que los posos de café mejoran la calidad del suelo y promueven un crecimiento saludable de las plantas, mientras que otros han observado poco o ningún beneficio. En mi propia práctica como barista, he conversado con muchos clientes que utilizan posos de café en sus jardines y han reportado resultados variados, lo que destaca la necesidad de un uso equilibrado y considerado».

Por lo que, conociendo lo que dicen los expertos, podemos mezclar ese poso del café con un buen compost que nos asegure que todas las propiedades de esta bebida casi milagrosa que tomamos acabe dando el mejor resultado posible.