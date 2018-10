Sólo Mariano se ha despedido de Lopetegui y nadie ha dado la bienvenida a Solari

Mariano ha sido el único jugador de la primera plantilla del Real Madrid que se ha despedido a través de las redes sociales de Lopetegui Ninguno de estos ha dando la bienvenida al nuevo entrenador, Santi Solari

Julen Lopetegui ya es historia del Real Madrid y ahora será Solari el encargado de dirigir la nave blanca hasta el próximo parón de selecciones, fecha en la que la cúpula deberá decidir si se contrata a un entrenador o quita el cartel de provisional al argentino. En menos de 24 horas la estructura del club ha dado una vuelta de la campana y los jugadores han hecho caso omiso de esto en las redes sociales.

Y es que ningún miembro del vestuario madridista se ha despedido de Julen Lopetegui después de que el club anunciara a eso de las 20.00 horas del lunes su cese con recado incluso. Sólo Mariano ha querido rendir honores al ex entrenador del Real Madrid a través de un mensaje en las redes sociales en el que ha mostrado su agradecimiento por que Julen fue el hombre que le llevó de vuelta a casa.

“Siempre estaré agradecido a Julen Lopetegui, una de las personas que hizo posible que volviera a mi casa. Le deseo lo mejor para el futuro. Ahora solo nos queda pelear más que nunca para salir de esta situación”. Este fue el mensaje de un Mariano que fue el único en prodigarse. Y eso que parecía que Julen Lopetegui tenía el respaldo de la plantilla. Cuando el futuro del entrenador en el Banquillo estaba puesto en entredicho, muchos futbolistas se pusieron delante de los micrófonos para defender al técnico pero tras su adiós nadie se ha pronunciado.

Siempre estaré agradecido a Julen Lopetegui, una de las personas que hizo posible que volviera a mi casa. Le deseo lo mejor para el futuro. Ahora solo nos queda pelear más que nunca para salir de esta situación. pic.twitter.com/i2bsMhpcl3 — Mariano Díaz Mejía (@marianodiaz7) October 30, 2018

Nadie da la bienvenida a Solari

Sólo Mariano tuvo buenas palabras para Julen Lopetegui y ningún miembro del vestuario ha dado la bienvenida a Solari. Ni los capitanes, que suelen prodigarse a menudo a través de las redes, sin otros pesos pesados de la futbolista han querido manifestarse para dar palabras de apoyo para el nuevo entrenador que está de forma interina en el banquillo.

Esto concuerda con la exclusiva de Eduardo Inda, en El Chiringuito de Jugones. Según el director de OKDIARIO, los jugadores no han visto con buenos ojos el nombramiento de Solari como nuevo entrenador del Real Madrid. “Los jugadores mucha simpatía a Solari no le tienen. De los chavales del Castilla no llegan los mejores informes y hace unos meses estuvieron a punto de destituirle del Castilla. Los jugadores han sido consultados y han dado dos nombres: Guti y Laudrup”, confirmó.

Así que éstas palabras cobran más fuerza visto el recibimiento que ha tenido Solari por parte de los jugadores. Ahora su objetivo será ganarse a los pesos pesados del vestuario para intentar ganar los próximos duelos ante Melilla, Valladolid, Viktoria Plzen y Celta para poder seguir sentado en el banquillo del primer equipo. Si esto no sucede, puede que tampoco nadie se despida de él.