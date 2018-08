Al Madrid le vuelven a ofrecer a Thiago

El Bayern de Múnich lo ha tasado en 70 millones, pero no está en los planes blancos Solo la salida de Kovacic podría abrir la posibilidad

A las oficinas de Concha Espina ha vuelto a llegar un ofrecimiento recurrente en los últimos meses. El Bayern de Múnich está intentando colocar a Thiago Alcántara, ya que de momento no encaja en los planes del nuevo técnico, Niko Kovac. Uno de los equipos a los que ha preguntado por su interés en él es el Real Madrid.

El Bayern de Múnich ha tasado al jugador en 70 millones de euros. Es el precio que tiene actualmente Thiago en este mercado tan volátil e inflado que se está dando este verano. El jugador también ha sido ofrecido a su ex equipo, el que le formó, el Barcelona. Aunque los culés ya le han dicho que no al conjunto bávaro, ya que no quiere traer de vuelta, de momento, al hijo pródigo que voló del nido.

En el Real Madrid gusta Thiago pero de momento tampoco entra en los planes de Julen Lopetegui. El centrocampista cumple todos los requisitos para encajar en el equipo blanco y el técnico guipuzcoano sabe muy bien de los virtudes del jugador, al que ha entrenado muchos años con la elástica de La Roja.

El centro del campo blanco está aún súper poblado. Los titularísimos Casemiro, Kroos, Modrid o Isco cuentan en el banquillo con relevos del calado de Kovacic, Ceballos, Marcos Llorente o Asensio. Aunque se espera que pueda haber salidas próximamente, el mediocentro es una posición bien cubierta en estos momentos. No hay sitio.

La vía Kovacic

Aunque existe una pequeña posibilidad con Thiago. Es sabido el interés de Mateo Kovacic de salir del Real Madrid. El croata quiere contar con más minutos y cree que los podría tener en otro equipo. Aunque el equipo blanco no está dispuesto a desprenderse del jugador, no descarta que llegue una oferta que no puedan rechazar por el centrocampista y asuman su marcha.

En esa tesitura, con la marcha de Kovacic, el Real Madrid sí podría plantearse el fichaje de Thiago Alcántara, un relevo de calidad para el croata que no mermaría las opciones de nivel para Lopetegui. Pero es una opción, a día de hoy, muy remota y que el conjunto blanco no piensan demasiado.