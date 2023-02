La reacción de Pilar Rubio a la retirada de Sergio Ramos de la Selección

Sergio Ramos se retira de la selección española después de una acalorada llamada con Luis de la Fuente. El seleccionador se puso en contacto telefónico con el central del Paris Saint Germain para comunicarle que no iba a entrar en su primera prelista, y el veterano central no se lo tomó nada bien porque considera que no le cita por algo personal y por la edad. Poco después, publicó un duro comunicado y recibió miles y miles de mensajes. Uno de ellos de Pilar Rubio, su mujer y la madre de sus hijos.

«Para mí no es Sergio Ramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega. Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya», escribió la presentadora e influencer en sus redes sociales con una foto de Ramos y los títulos que ha ganado con España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)



«Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva», dijo el central del PSG en su comunicado.

El defensa no se andó con rodeos y preguntó a Luis de la Fuente –a quien conoce desde hace más de 20 años de su época en el Sevilla– si le iba a llevar de nuevo con la rojigualda. El técnico riojano le dijo que en esta primera lista no tenía previsto incluirle para no quedar marcada su trayectoria como seleccionador y que prefería esperar a más adelante. Ramos no aceptó sus argumentos y perdió las formas porque consideraba que su no convocatoria en la selección española atendía a una cuestión personal con Luis Enrique.