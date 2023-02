La acalorada llamada que precipitó el adiós de Sergio Ramos de la selección española

Sergio Ramos no volverá a vestir la camiseta de la selección española después de un encontronazo con Luis de la Fuente. El seleccionador se puso en contacto telefónico con el central del Paris Saint Germain en el mediodía del 23 de febrero, motivado por la gran cantidad de mensajes que había recibido del propio jugador en los últimos días tras su gran partido de ida de octavos de final de Champions League.

El defensa no se andó con rodeos y preguntó a Luis de la Fuente –a quien conoce desde hace más de 20 años de su época en el Sevilla– si le iba a llevar de nuevo con la rojigualda. El técnico riojano le dijo que en esta primera lista no tenía previsto incluirle para no quedar marcada su trayectoria como seleccionador y que prefería esperar a más adelante.

Ramos no aceptó sus argumentos y perdió las formas porque consideraba que su no convocatoria en la selección española atendía a una cuestión personal con Luis Enrique. De la Fuente fue firme argumentando que no le iba a incluir en la prelista que tiene que dar el 1 de marzo para los próximos compromisos correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

El defensa estuvo fuera de sí y Luis de la Fuente decidió dar por terminada la llamada a los pocos minutos para no hacerse más daño. Ramos cree que no hay actualmente ningún defensa más en forma que él en España y se tomó la conversación a la tremenda hasta tal punto de creer que el técnico le dejaba fuera de sus planes por su edad.

La edad no fue un factor

De la Fuente, quien ha mantenido conversaciones también en los últimos días con otros veteranos como César Azpilicueta, Jordi Alba o Koke Resurrección, no se ha cerrado en banda con Ramos por un motivo de edad. El seleccionador esperaba que el jugador fuese más compresivo por no entrar en su primera lista y que esperaría una llamada posterior que, a buen seguro, podría haber llegado.

La situación ha sido tan extraña que ni la propia Federación Española estaba preparada para ver el comunicado que unilateralmente ha sacado Sergio Ramos explicando su retirada del equipo nacional. El organismo presidido por Luis Rubiales se encuentra sorprendido por las formas que el defensa ha tenido con el seleccionador y voces internas confirman que «ha medido mal sus palabras» a la hora de hablar con Luis de la Fuente.

Ramos pone fin a una trayectoria de 180 partidos como internacional con un Mundial y dos Eurocopas como palmarés. El defensa había vestido por última vez la camiseta de la selección española en marzo de 2021 y desde entonces no había regresado a una convocatoria tras sufrir un rosario de lesiones.