Raphinha le negó al Barcelona 100 millones de euros

«No caí en la tentación de vender, pero no era fácil porque no sabíamos perfectamente si podíamos jugar con esto o no, por el fair play y todas esas cosas», decía esta misma semana Deco sobre su mercado de fichajes en unas declaraciones ciertamente insípidas de lo que ha dado se sí el Barcelona en cuanto a movimiento. No queda claro, a tenor de las últimas informaciones, si fue tanto deseo del propio Deco y Barcelona el de no vender, o de los jugadores de no salir, como fue el caso de un Raphinha que les negó la friolera de 100 millones de euros.

El mercado de fichajes del Barcelona ha sido realmente descorazonador, incierto y repleto de dudas tras solo cerrar un fichaje de cierta entidad, con la llegada de Dani Olmo. Deco insistió en recalcar que «no vender es muy complicado, porque si no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar», pero que aun así no lo hicieron porque, según éste, tenían muy claro «que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí mantener y retener y saber lo que teníamos en casa».

Sea como fuera en este sentido, lo que sí ha quedado claro en los últimos mercados de fichajes es que la figura de Raphinha ha estado una y otra vez en todas las papeletas para ser esa gran venta que resolvería todos los problemas financieros del club. Incluso el propio jugador ha manifestado en alguna ocasión su rechazo ante esta situación, continuamente juzgado y colocado como la venta asumible de los culés.

Pero Raphinha, que ha comenzado la temporada con grandes números en estas cuatro primeras jornadas, con tres goles y tres asistencias, jugando en su banda no natural, la izquierda, tiene decidido quedarse y demostrar el porqué. Esta es su tercera temporada en el Barcelona y, si la está cumpliendo, es seguramente porque él lo ha deseado así, y no porque Deco se haya negado a dejarle salir.

Y es que este pasado verano, tal y como apuntan en Sport, a Barcelona llegó esa oferta que acabaría con buena parte de todos los problemas del club, los económicos, en una oferta de traspaso de las que hace tiempo que no cierran en Can Barça. El Al-Hilal saudí, uno de los que más ha encimado a Raphinha, puso una oferta en firme encima de la mesa por valor de unos 100 millones de euros, entre fijos y variables, que hubieran supuesto un saneamiento directo a las arcas culés.

La oferta contractual al brasileño era también más que seductora. A Raphinha ofrecían cuatro años de contrato a razón de 25 millones por curso, 100 millones en cuatro temporadas, hasta 2028. Se trataba de una oferta que superaba en cuatro lo que percibe anualmente el extremo, que se sitúa en torno a los seis millones. Pese al ofertón y la solución de uno de los problemas para el Barcelona, la respuesta de Raphinha fue clara: no.

Raphinha tiene contrato con el Barcelona hasta 2027, esta y otras dos temporadas más como culé y su deseo actual es cumplir su contrato y seguir su carrera en el club, pese a que los deseos de la entidad con respecto a su futuro vayan por otro lado…