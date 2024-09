La jugada que prepara Laporta: vender a Raphinha para fichar a Nico Williams

Joan Laporta sigue empeñado en fichar a Nico Williams para dar un golpe de efecto y un impulso mediático a un Barcelona necesitado de ingresos. El plan del presidente culé es vender a Raphinha por unos 70 millones para poder fichar al extremo del Athletic bien a final de temporada o en el mercado de enero si el equipo bilbaíno cayera eliminado de la Europa League.

A pesar del portazo que Nico Williams dio al Barcelona este verano ni el club azulgrana ni su presidente, Joan Laporta, se han olvidado del extremo del Athletic. Para el máximo mandatario culé el fichaje del menor de los Williams es casi una cuestión de estado (y de estadio), porque Laporta cree que con la pareja Nico Williams-Lamine Yamal podrá competir en lo deportivo y en lo mediático con los grandes trasatlánticos europeos.

Pero el presidente del Barcelona, que dará este martes una rueda de prensa en la que volverá a hacer funambulismo mediático, promesas imposibles y a esquivar preguntas incomodas, sabe que para fichar a Nico Williams primero debe vender a alguno de sus jugadores más cotizados y el que prefiere Laporta que salga es el brasileño Raphinha, que se ha convertido en la sensación del equipo de Hansi Flick en este inicio de temporada.

Raphinha, en el mercado

Raphinha llegó al Barcelona el verano de 2022 procedente del Leeds a cambio de 55 millones fijos y otros diez en variables. El brasileño, en sus dos primeras temporadas de azulgrana, ha tenido un rendimiento irregular y no ha terminado de ganarse ni a la afición culé ni al famoso entorno del Barça tan exigente con los futbolistas que llegan de fuera de La Masía.

Pero esta temporada Raphinha ha explotado y se ha convertido en el mejor jugador de la Liga en la cuatro primeras jornadas, incluidos los 3 goles que le marcó al Valladolid meten de lleno hasta en la pelea por el Pichichi. Flick le ha encontrado un sitio en la mediapunta con libertad de movimientos y capacidad para asomarse al área.

Laporta confía en que esta temporada Raphinha recupere el valor de mercado perdido y pueda venderlo a final de temporada no sólo para recuperar la inversión, sino para sacar una cifra cercana o superior a los 70 millones de euros que le permita financiar los 58 millones de la cláusula de Nico Williams y el salario del primer año del jugador del Athletic.

El propio Nico trató de explicar la semana pasada lo que ha vivido este verano y se puso fecha de caducidad en el Athletic: junio de 2025. «Me fui de vacaciones y empezaron a salir un montón de rumores», explicó el extremo del Athletic. «Una vez que aterricé, tuve una charla con mis padres y mi hermano y decidimos que lo mejor era seguir un año más en el Athletic». Hasta en cuatro ocasiones repitió el internacional la expresión «un año más» con respecto a su permanencia en el club de Ibaigane.

La fecha de caducidad de Nico Williams

Precisamente el presidente del Athletic, Jon Uriarte, envió una indirecta al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tras su abrazo con Nico Williams. “Durante el verano, las declaraciones de Flick fueron de total respeto diciendo que era jugador de otro club. Sí me sorprendió verle que estaba felicitándole y abrazándole, pero después explicó que lo hizo por su triunfo en la Eurocopa. Supongo que haría lo mismo con Vivian, pero no me pareció verlo”, explicó el máximo mandatario rojiblanco.

La realidad es que Laporta está muy cerca de cerrar definitivamente el acuerdo con Nike que permitirá al Barcelona inscribir a futbolistas bajo la norma uno por uno. Cuando esto ocurra, el club azulgrana tendrá un respiro a la hora de poder inscribir a los fichajes. Será después el turno de aligerar parte de la plantilla para liberar masa salarial. Habrá que tomar decisiones y traspasar a algún futbolista entre la próxima ventana de invierno y el mercado del verano que viene.

Será entonces el momento para que Laporta haga su segunda intentona de fichar a Nico Williams. Y el presidente del Barça espera que a la segunda vaya la vencida.