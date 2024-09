El Athletic lanza un dardo a Flick por su abrazo con Nico: «Supongo que hizo lo mismo con Vivian…»

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, compareció en rueda de prensa este lunes para hablar de la actualidad del club tras el cierre del mercado de fichajes y después de estas cuatro primeras jornadas de Liga. El directivo vasco lanzó un duro mensaje de forma irónica a Hansi Flick por el abrazo que dio a Nico Williams en el partido de la jornada 2 celebrado en el Olímpico de Montjuic.

Y es que el Barcelona flirteó con Nico Williams, incluso durante la Eurocopa, pues era su gran objetivo para la temporada. Las filtraciones a la prensa catalana se sucedían de manera diaria, algo que no le gustó nada a Jon Uriarte. No obstante, el presidente del Athletic se refirió al abrazo de Hansi Flick con su estrella: «Durante todo el verano, las declaraciones de Flick fueron normales y con respeto, pero sí que me sorprendió ese abrazo. Explicó que le felicitó por el triunfo en la Eurocopa, así que supongo que también lo haría con Vivian… aunque no me pareció verlo».

Por otro lado, Jon Uriarte habló de la no celebración de la comida de directivas con Joan Laporta y su Junta, algo a lo que quiso dar normalidad al no haberse celebrado en ningún otro club en este inicio de temporada: «No hubo comida de directivas, pero tampoco las ha habido en los tres primeros partidos. En ese sentido, máxima normalidad y con un ambiente normalizado».

«Nico ha dejado claro con hechos y palabras que quiere seguir aquí. Retenerlo es vital para marcarnos objetivos ambiciosos. En el club tenemos que trabajar en que el proyecto sea atractivo para nuestros jugadores y que Nico pueda desarrollar toda su carrera con nosotros», zanjó el presidente del Athletic.

Williams rechaza al Barça de Flick

Después del partido ante el Atlético de Madrid, Nico Williams se encargó de hablar públicamente por primera vez sus intenciones para esta nueva temporada: «He tenido muchos clubes para hacer algo que otro jugador igual sí habría hecho. Se ha demostrado que estoy aquí feliz. Esas cosas las lleva mi representante. He decidido estar aquí un año más y voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas».

«Muchas veces se puso en duda mi intención de quedarme aquí. Pero siempre he recibido mensajes positivos. Se ha demostrado también que quiero al Athletic con toda mi alma, aunque he tenido muchas ofertas sobre la mesa», explicó.

«Quiero estar un año más y disfrutar en Europa con el Athletic. Después de volver de vacaciones hablé con mis padres, con mi hermano y decidí quedarme un año más aquí», repitió. Esa insistencia en fijar la prolongación de su estancia en Bilbao en un año es lo que ha dejado entrever que sí se plantea un cambio de rumbo en el futuro para lograr aquellos éxitos futbolísticos que en un club como el rojiblanco tiene más complicado.

«Todo el mundo sabe qué es el Ahletic para mí. Quedarme ha sido una decisión conjunta y mi familia me ha apoyado mucho. El sentimiento Athletic es único y lo he demostrado quedándome. Mi corazón es del Athletic y estoy muy feliz en Bilbao, que es el mejor sitio para crecer», añadió Nico Williams en el micrófono de DAZN.