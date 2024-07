Rahm: «Las olimpiadas importan, pero igual en el golf no tanto como en otros deportes»

Jon Rahm habló este domingo tras acabar en séptima posición del Abierto Británico de gol -tercer ‘major’ de la temporada- que entre el oro olímpico y el triunfo en este torneo elegiría éste porque es un grande su deporte y, a su juicio, «las olimpiadas importan, pero igual en el golf no tanto como en otros deportes».

Jon Rahm y David Puig serán los representantes españoles en el torneo masculino de golf de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se jugará del 1 al 4 de agosto en Le Golf National.

«Me fastidió no poder ir a Japón (Tokio 2020), y poder representar a España a nivel profesional de una manera más… He tenido la suerte de formar parte de equipos españoles creo que desde las 13 años. Hacerlo en como profesional en algo que no sea la Ryder Cup es todo un orgullo. A ver si puedo seguir jugando bien y añadir la medalla de oro», dijo Rahm sobre la cita olímpica.

A la pregunta de qué elegiría entre el título olímpico o el del Open Británico, Rahm fue claro: «Entre los dos todos elegiríamos esta semana (el Open). Al final es un grande del golf. Las olimpiadas importan, pero igual en el golf no tanto como en otros deportes. Por suerte o por desgracia tenemos cuatro grandes cada año que quieren decir mucho».

Sobre su actuación en el Royal Troon escocés, Rahm señaló: «Me he dado la oportunidad. Si juego entre el 9 y el 12 bien, al par o una menos, y me pongo con -3 a falta de seis hoyos, me pondría con -4 o -5 y si los líderes tropiezan un poco… Pero tal y como estaba el viento, que estaba bajando un poco, y viendo cómo habían empezado (los de delante) estaba claro que iba a ser muy complicado. Si pudiera haber igualado la vuelta más baja del torneo habría sido increíble».

«He jugado muy bien, pero el campo está duro y difícil por el viento que hace. En general en la semana he hecho un gran trabajo en cuanto a no desesperarme cuando las cosas ni iban bien. He salvado muchísimos pares y el juego corto ha sido muy, muy bueno. Hay veces que hace falta un poco de suerte para ganar un grande. Y esta semana no ha habido ese momento», agregó. «En general, podría haber pegado un poco mejor con los hierros, y lo único que me ha faltado es haber metido algún putt de cierta distancia los tres primeros días», zanjó.