Jon Rahm y David Puig representarán al golf español en los Juegos Olímpicos de París

Jon Rahm y David Puig serán los encargados de representar el gol español en los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano. El golfista vasco y el golfista español, ambos en el LIV Golf, tratarán de lograr una medalla en el Le Golf National entre el 1 y el 4 de agosto. El billete de Puig a París lo logró este fin de semana al superar el corte en el US Open, tercer ‘major’ de la temporada.

El de Barrika, número nueve del mundo, ya tenía su plaza asegurada por el ranking mundial, pero el de La Garriga, que también juega en el LIV Golf, necesitaba superar al menos el corte en el Abierto de los Estados Unidos, tercer ‘major’ de la temporada, para acompañarle. El barcelonés lo consiguió y acompañará al vizcaíno en la cita olímpica, en la que ambos serán debutantes ya que el doble ganador de un ‘grande’ se perdió a última hora la de Tokyo 2020 por el coronavirus.

Ahora, Rahm intentará brillar en un recorrido que conoce bien porque compitió con Europa en la Ryder Cup de 2018, su debut en esta competición. Puig, por su parte, está en el puesto 113 en de la clasificación y se ha hecho acreedor de una de las 60 plazas olímpicas tras reunir una serie de requisitos y superar descartes.

El barcelonés, de 22 años, ha tenido que luchar mucho para este billete ya que al no dar puntos el LIV Golf, ha tenido que jugar en el Circuito Asiático para poder optar a estar en París, lo que ha logrado gracias a su triunfo en el Abierto de Malasia, la décima plaza en el International Series Oman y segundo puesto en el International Series Macau a mediados de marzo.

Según informó este lunes la Real Federación Española de Golf (RFEG), Jorge Campillo, Nacho Elvira, Adrián Otaegui y Pablo Larrazábal, en este orden, serán los posibles sustitutos en caso de que uno de estos dos jugadores cause baja, mientras que el equipo femenino se dará a conocer el próximo 25 de junio, una vez concluido el periodo de calificación olímpica, que se desarrolla en este caso desde el 20 de junio de 2020 al 24 de junio de 2024.

Rahm, ausente por una infección

Jon Rahm no está teniendo su mejor año. Después de ganar el Masters de Augusta en 2023, el León de Barrika ha tenido unos meses algo convulsos. Primero, abandonó el PGA Tour, es decir, el circuito americano, y se embarcó en la liga saudí, el LIV Golf, por una cantidad ingente de dinero. Muchas personas dentro del circuito le criticaron por irse a la liga de los petrodólares, pero esa era su decisión.

Quizás por este cambio (o no), Rahm no llevó a cabo su mejor reválida en el Masters de Augusta hace varios meses y quedó muy alejado de la cabeza. Él mismo reveló tensiones en el torneo más icónico del golf: «Sí, era algo que esperaba. También lo contrario, alguno que pensaba que iba a estar muy seco y me dio un abrazo. Los que son mis amigos siguen siendo mis amigos y los que no lo eran, pues ya se sabe. Sabía que iba a pasar, sólo me faltaba saber quién».

Este fin de semana se disputó el US Open, tercer ‘major’ de la temporada, pero Rahm decidió abandonarlo antes de comenzar por una herida en el pie: «Después de consultar con varios médicos y mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open Championship de esta semana. Decir que estoy decepcionado es poco. Deseo que todos los participantes tengan la mejor suerte posible».

Ahora, el español tiene más de un mes para mejorar esta herida, retomar los entrenamientos y volver a su mejor versión para darle, junto a David Puig, una medalla (esperemos que de oro) a España.