La embestida más dura contra Jon Rahm: «Quiero retorcerle el cuello»

Las críticas a Jon Rahm se suceden a diario, más aún tras sus palabras en la rueda de prensa previa a su actuación en el PGA Championship, en las que defendió su deseo de seguir perteneciendo y jugando en el PGA Tour. Recordemos que el de Barrika firmó un contrato multimillonario con el LIV Golf a finales de 2023 y sentó un precedente en el mundo del golf, por lo que ahora hay mucho resentimiento hacia su figura. Lo que quizá no esperaba el español es el durísimo ataque del ex golfista Arron Oberholser, que se despachó a gusto contra él en su labor de comentarista de televisión.

«Vas a decirme que todavía te sientes miembro del PGA Tour. Quiero retorcerle el cuello a través de la televisión, estoy así de enfadado ahora mismo. Estoy indignado», dijo un Oberholser muy enfadado. Todo esto viene después de que Rahm confirmase que pese a haber fichado por el LIV quiere seguir disputando torneos del PGA.

«Mira, siguen diciendo el otro lado, pero yo sigo siendo miembro del PGA Tour, esté suspendido o no. Todavía apoyo al PGA Tour y creo que es una distinción importante que hacer. No me siento del otro lado. Simplemente, no juego allí. Voy a decir lo que he dicho siempre, espero que lleguemos a un acuerdo que sea beneficiosa para todos, pero yo no sé lo que está pasando», se preguntaba Rahm, unas declaraciones que levantaron mucho revuelo.

Oberholser, que a día de hoy da sus opiniones sobre la actualidad de este deporte en The Golf Channel, no pudo contener la rabia tras escuchar las intenciones de Rahm. «Estoy indignado. Te has llevado 500 grandes y vas a sentarte ahí y decir que todavía te sientes como un miembro del PGA Tour… Todos los jugadores en ese vestuario del PGA Tour deberían estar absolutamente indignados con él», insistió el ganador del AT&T Pebble Beach National Pro-Am de 2006 y cuarto del PGA Championship en 2007 sobre los 525 millones de dólares que ingresa el golfista español por su acuerdo con LIV.

Oberholser quiere retorcerle el cuello a Rahm

«Hasta el día de hoy, no lo entiende. Este es un tipo que quería un puesto o quería ser escuchado, por lo que tengo entendido. Ya sea en un puesto en la junta directiva o en la junta política, quería ser escuchado sobre todo este asunto antes de ir a LIV. Y siento que no fue escuchado tanto como probablemente debería haber sido, y ahora me alegro de que no estuviera en esa posición porque no lo entiende», concluyó Oberholser, retirado desde 2013 por unas graves lesiones sufridas en la espalda y en la mano.