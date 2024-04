Rahm revela tensiones en el Masters de Augusta tras unirse al LIV: «Era algo que esperaba»

Jon Rahm disputó este fin de semana el primer torneo después de abandonar el PGA Tour y unirse al LIV Golf, que para quién no lo sepa se trata de una liga creada por los petrodólares de los saudíes. Y no se trataba de un torneo cualquiera, era el Masters de Augusta, el primer ‘major’ de la temporada y el más icónico del circuito. Además, para añadirle morbo al asunto, el español fue el campeón del año pasado. Un campeón disidente que decidió en enero abandonar el circuito americano. De ahí las tensiones con sus ex compañeros que siguen en el PGA.

A muchos no les gustó que el número 3 del mundo del golf y uno de los activos más importantes del PGA Tour se fuera a la competencia para de estar manera dejar este deporte fraccionado en dos hemisferios: «Sí, era algo que esperaba. También lo contrario, alguno que pensaba que iba a estar muy seco y me dio un abrazo. Los que son mis amigos siguen siendo mis amigos y los que no lo eran, pues ya se sabe. Sabía que iba a pasar, sólo me faltaba saber quién».

Y es que Rahm no tuvo la actuación que hubiera deseado. El vigente campeón del Masters acabó con un resultado final de +9, la peor en su historia en Augusta y a 20 golpes del campeón Scottie Scheffler. Pero el propio golfista español hizo balance del fin de semana y quiso dejar claro que el resultado no mostró la realidad de su juego: «Tampoco jugué tan mal como dice el resultado. Jugué muy buenos hierros. Y los golpes que fallé no fueron por mucho».

«Y físicamente me sentí muy bien, he mejorado mi nutrición y me siento fantástico. Habrá que analizar lo que ha pasado y pensar en el siguiente. Pero va a ser rápido», añadió.

Rahm quiere el segundo ‘major’

En un mes se celebrará el segundo ‘major’ de la temporada y Rahm quiere adjudicárselo: «Queda un mes… y en ese mes me voy al otro lado del mundo y vuelta, así que queda mucho golf. Ahora mismo, entre comillas, disfrutar de quedarme hasta el final del día y luego ya del PGA, esperar a las semanas previas. No sé si prepararme para un ‘grande’ estando picado es la mejor manera… tendré que hacer un balance de la semana, que me imagino que será rápido y luego ya veremos. Físicamente me he encontrado fantástico y eso es algo muy muy positivo para el resto del año».

Por último, le preguntaron si echaba de menos el Rahm dominador de la pasada temporada: «A ver, no nos volvamos locos… que tampoco era Tiger en el 2000. En este deporte, es algo tan pequeño lo que te puede hacer que ganes o que no que no estoy preocupado… ya llegará. De los que están ahí, Scottie no le sorprende a nadie, Morikawa está jugando bien de tee a green y encima está pateando bien esta semana. Homa es un jugador que se defiende muy bien con viento y tiene gran juego corto… Aberg era una incógnita, pero la capacidad de jugar bien sí la tiene».