Rahm no consigue la remontada y dice adiós al Masters de Augusta en la tercera jornada

Jon Rahm se vio incapaz de realizar la machada y conseguir lo imposible, que era recortar los 11 golpes de distancia que tenía con DeChambeau, Scheffler y Homa. El golfista español y número 3 del mundo no podrá revalidar y volver a ponerse la chaqueta verde del Masters de Augusta tras una nueva jornada donde volvió a sufrir más de la cuenta. El León de Barrica terminó la sesión del sábado al par del campo, lo que supone un +5 en el global y a 11 golpes de los candidatos al título, los mismos que al inicio del día.

Y es que Jon consiguió pasar el corte por un golpe. Con un resultado de +5, el León de Barrica salvaba los muebles este viernes en el Masters de Augusta y se clasificaba, aunque muy, muy lejos del liderato. Bryson DeChambeau y Scottie Scheffler, con -6, fueron de los pocos que sobrevivieron al temporal sobre el campo del Augusta National en la segunda jornada de este torneo.

Después de enfundarse la chaqueta verde en 2023, Rahm pudo salvar el orgullo, aunque con un resultado muy malo. +4 el viernes y +1 el en la jornada inaugural del jueves sumaban cinco golpes por encima del campo para alejarle las posibilidades de reválida. Un dinámica prácticamente imposible de cambiar en el fin de semana, pero bueno, ahí estaba el número 3 del mundo para tratar de mejorar sus prestaciones.

El golfista español salía este sábado del tee del 1 a las 16:30 horas de la tarde. Es decir, en los primeros turnos del día ya que pasó el corte por los pelos y sufriendo hasta el último hoyo. Por poner en contexto, los favoritos salían a las 20:45. Cuatro horas más tarde. Ya sólo con los horarios de salida dejaban claro que Jon Rahm no se encontraba en la pomada en la tercera jornada. El objetivo era claro. Ir piano a piano. Poco a poco. Hoyo a hoyo para ir cogiendo sensaciones, mejoras las prestaciones de los dos primeros días y… quién sabe si poder soñar en los últimos hoyos.

En los primeros seis hoyos, Rahm cosechó seis pares. Era importante no fallar, ni seguir bajando en la clasificación general. Si no se podían hacer birdies, al menos no sumar bogeys. Pero en el 7, donde el jueves realizó un gran birdie, sufrió el primer bogey del día. El León de Barrica daba un nuevo paso atrás, se ponía +6 en el global y decía de esta manera adiós de manera definitiva a sus sueños de poder revalidar la chaqueta verde.

Rahm repite el inicio

El inicio de la segunda vuelta, desde el hoyo 10, fue similar al de la primera. Con pares y sin nada reseñable que destacar. Rahm no conseguía sacarle la ventaja al campo y continuaba en los puestos de abajo de la clasificación. La desesperación era palpable, pero el golfista español comenzó a asumir que este año no iba a ser posible enfundarse de nuevo la ansiada chaqueta verde. Par en el 10, par en el 11, par en el 12 y así sucesivamente hasta el último hoyo 18, aunque se dio un homenaje con un birdie en el 17.

De esta manera, Rahm dice adiós al Masters de Augusta justo un año donde se proclamó campeón en este mismo escenario. Una pena que el golfista vasco no haya podido revalidar el título, pero ha sido una semana muy difícil y con unas condiciones climatológicos adversas. Queda todavía una última jornada para maquillar el resultado donde Jon no tendrá ningún tipo de presión.