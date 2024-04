Rahm se queda sin opciones en el Masters de Augusta tras otra difícil jornada

Jon Rahm dijo adiós a sus opciones de reválida en el Masters de Augusta tras una segunda jornada donde estuvo marcada nuevamente por el viento. Unas condiciones que no favorecieron al golfista a español… ni a ninguno otro en toda la sesión. El León de Barrica estuvo muy errático en los greens, lo que le impidió soñar con escalar puestos este viernes con DeChambeau y Scheffler en lo más alto de la tabla.

De esta manera, Jon Rahm sí que pasará el corte, pero no lo hará para luchar por volver a enfundarse la chaqueta. El número 3 del mundo siguió sin encontrar buenas sensaciones, lo que le obligó a ir a remolque durante toda la jornada de viernes. Y es que esta segunda sesión del Masters de Augusta estuvo marcada por el viento. Esta vez no llovió, pero el aire fue un rival más que duro para todos y cada uno de los jugadores sobre el Augusta National.

Con un resultado final de +4, Rahm no fue el golfista que nos tiene acostumbrados. Las condiciones del campo no eran buenas, eso hay que reconocerlo, pero el español tampoco estuvo cómodo durante toda la jornada.

Ya en el hoyo 3 sumaba su primer bogey del día, colocándose +2 en el global. No era el inicio deseado. Tres hoyos más tarde se sumaban las malas noticias y realizaba otro bogey. +3 en el global. Al español se le ponía en chino el Masters de Augusta estando en ese momento a 10 golpes del líder, que era DeChambeau con un resultado de -7.

El golfista vasco lo intentaba. No iba a permitir quedar de esta manera el año posterior a proclamarse campeón. Pero se veía incapaz de remontar. Ya en el hoyo 10 tuvo opción de birdie para tratar de lavar su imagen en la segunda vuelta, pero tampoco fue posible. Se quedó la bola colgando del hoyo y Rahm no se lo podía creer.

No le están saliendo las cosas a Jon… Otro birdie que se le escapa a Rahm.#THEMASTERS #AquíGritamosGolf pic.twitter.com/kTtBAsFNjc — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) April 12, 2024

Por si el drama no estaba siendo suficiente, Rahm cosechó y dolorosísimo doble bogey en el hoyo 14. Estaba siendo una auténtica carnicería el día. No fue el día de Rahm, pero tampoco el de ninguno otro. Para poner en contexto, otros grandes jugadores y también favoritos al título acabaron incluso peor que él. Dustin Johnson, ex número 1 del mundo, acabó con un resultado de +13 y sin pasar el corte, Jordan Spieth +9, Sergio García +7 o Viktor Hovland +5.

Alegría para Rahm

La primera alegría para Rahm en el par 5 del hoyo 15 cuando logró el primer birdie del día. La gente lo celebraba, pues no se creía que el vigente campeón del Masters de Augusta fuera a irse de esta segunda jornada sin ni un sólo birdie. El golfista vasco lo celebró comedido, pues sabía que no era momento para celebrar tras un días gris.

Este birdie le permitía de nuevo estar dentro y pasar el corte para los dos últimos días, ya que con el +6 global no era capaz de superarlo. De ahí su ligera alegría de poder sumar dos días en un torneo tan importante como lo es el Masters de Augusta. Y el hoyo donde certificó que pasaba el corte fue en el 16, donde sumó su segundo birdie del día. El español cerraba el puño y sonreía tras dos muy buenos hoyos. Pero en el 17 dio nuevamente un paso atrás con un nuevo bogey. Rahm realizó tres putts inesperados al borde del hoyo y volvió a colocarse con +5. No podía fallar en el 18 para pasar el corte. Y no falló. El León de Barrica, con un resultado final de +5 seguirá el sábado y domingo en el Masters de Augusta, pero sin apenas opciones.