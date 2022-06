Rafa Nadal confirma su próxima paternidad: «No creo que cambie mi vida profesional»

Rafa Nadal ha anunciado que próximamente será padre con su esposa Xisca Perelló. El tenista balear confirmó la noticia durante su comparecencia ante la prensa en Mallorca pidiendo privacidad y explicando que piensa seguir adelante con su carrera profesional de la misma manera, empezando por su intención de competir en Wimbledon.

«Si todo va bien voy a ser padre. No acostumbro a hablar de mi vida personal por un motivo muy simple, porque ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional y soy bastante abierto en ese sentido. No sé de qué forma te cambia la vida porque no tengo experiencia en ello. No tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional», explicó Nadal ante la prensa.