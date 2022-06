Rafa Nadal es optimista con sus opciones de disputar Wimbledon. El tenista balear lo explicó este viernes en Mallorca, donde se entrena después de someterse al tratamiento de radiofrecuencia pulsada en su pie izquierdo y que está siendo un éxito por el momento. Debido a la puesta a punto óptima de su pie y sus ganas de regresar para competir en Londres, Nadal quiere estar en el All England Club, donde intentará seguir con un 2022 de ensueño.

Nadal se ejercitó en las instalaciones de juego del Mallorca Championships, en un entrenamiento a puerta abierta en el que se pudo comprobar que su estado físico es óptimo y que está preparado para competir en el tercer Grand Slam de la temporada. Tras la sesión, Rafa atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde explicó que su idea es disputar Wimbledon.

«De alguna manera estoy muy contento. Llevo una semana sin ir cojo, que para mí es muy importante para hacer una evolución y en mi día a día he sufrido dolores diferentes de lo anterior, que para mí ya es un avance. Hay que esperar para ver cómo evoluciono las siguientes semanas. Mi intención es intentar jugar Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes y si viajo es porque tengo intención de jugar», expresó Nadal ante la prensa.

De esta forma, Wimbledon podría volver a contar con Nadal por primera vez desde 2019, después de dos años consecutivos de ausencia. En 2020, la pandemia no permitió la celebración del gran evento del tenis británico, mientras que en 2021, un Rafa lesionado no pudo acudir a Londres y competir en el torneo. Semanas después, tras un intento de regreso en Washington, el balear anunciaba su adiós a la temporada.

Las dudas en torno a la presencia de Nadal en Wimbledon se basan en la lesión crónica que sufre en el pie izquierdo, el Síndrome de Müller-Weiss. Después de infiltrarse en la práctica totalidad de los partidos de Roland Garros, Rafa decidió no volver a emplear esta medida y se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia pulsada, que al menos por el momento se ha convertido en la solución a sus problemas físicos.

«La hierba tiene poca lógica»

«En medicina no hay cosas que sean matemáticas al cien por cien y más en el problema que tengo yo. Solo puedo hablar de cosas que tengo cerca, de las que no sé no me gusta aventurarme. Se han hecho dos sesiones de esto y de momento la evolución está siendo satisfactoria a día de hoy. Lo que pueda pasar dentro de cinco días no lo sé y tengo que ser prudente. Hace tres años que no juego en Londres y me hace ilusión, pero vamos a ver cómo evoluciono», incidió.

Nadal llegará a Wimbledon sin disputar ningún torneo previo sobre hierba y espera que esa semana de entrenamientos en Londres le permita llegar al Grand Slam siendo «competitivo». «Haber jugado bien en Roland Garros da tranquilidad, pero la hierba es una superficie muy diferente, tiene poca lógica y cualquier ronda será complicada. El comienzo del torneo va a ser vital porque si vas avanzando se convierte en un torneo más normal a nivel de seguridad personal. Los primeros partidos son un poco más lotería y hay que intentar sobrevivir como sea», avisó.

Pensando en el medio plazo, el balear también planea ya cómo llegar bien al US Open. «En los últimos años solo he jugado un torneo en Estados Unidos antes del US Open. Me ha funcionado bien normalmente y no soy partidario de cambiar cosas que funcionan bien. Pero a día de hoy las cosas son más imprevisibles y estoy abierto a realizar las cosas otra manera si me van mejor», dijo.