Rafa Mir mantiene su «inocencia» y pide perdón al Valencia

Rafa Mir ha manifestado públicamente sus primeras palabras después de ser denunciado por un presunto delito de agresión sexual contra dos mujeres de 21 y 25 años. El delantero del Valencia ha emitido un comunicado oficial en la mañana de este lunes reiterando su inocencia y ha querido expresar sus «más sinceras y profundas disculpas a mi Club, el Valencia CF, al cuerpo técnico, a mis compañeros y principalmente a la afición valencianista».

El ex futbolista del Sevilla fue detenido el lunes de la semana pasada en su domicilio de Valencia junto a Pablo Jara, su amigo que también fue detenido al haber sido acusado de golpear a una de las dos chicas. Rafa Mir, en el escrito difundido a través de sus redes sociales, comienza reiterando su inocencia tras una semana en el que ha estado en el foco de la noticia por un presunto delito de agresión sexual.

«Tras un periodo de reflexión, quiero dejar clara mi inocencia, reiterando el contenido del comunicado que emitió mi abogado Jaime Campaner. Tan pronto como pudo ponerse a trabajar en igualdad de condiciones con las acusaciones, el caso ha dado un giro importante que evidencia lo Infundada que resulta la denuncia», comienza el comunicado oficial del futbolista del Valencia. «Confío plenamente en la Administración de Justicia de este país, con la que he colaborado desde el primer minuto para esclarecer los hechos», añade.

Por otro lado, Rafa Mir dedica una gran parte de su comunicado a pedir perdón a su nuevo club, el Valencia, y a todos sus compañeros por lo ocurrido esta última semana: «Por todo ello, quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas a mi Club, el Valencia CF, al cuerpo técnico, a mis compañeros y principalmente a la afición valencianista, por incumplir, aunque fuera en un día libre, con el rigor de los horarios que se espera de un profesional y más si cabe tras un inicio de temporada alejado de nuestras expectativas. Desde ya, en mi condición de futbolista profesional, todas mis energías están puestas en ayudar a mi Club y a mis compañeros».

Rafa Mir volverá a entrenar

«No quiero olvidarme de agradecer a mi familia el cariño y apoyo que me han mostrado en todo momento. Vuestro amor y la verdad me harán superar esta situación tan traumática que estoy viviendo. Dicho esto, siguiendo el consejo de mi abogado, trabajaremos en los tribunales y no en los medios de comunicación o en las redes sociales», zanja el escrito del futbolista español.

Según informó El Chiringuito de Jugones en la tarde-noche de este domingo, Rafa Mir volverá a ponerse a las órdenes de Rubén Baraja desde este mismo lunes después de una semana en la que su figura ha estado en el centro de la polémica.