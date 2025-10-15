Los radicales propalestinos fracasan en su intento de impedir que se juegue el Manresa-Jerusalén

Los radicales propalestinos estaban dispuestos a boicotear otro evento deportivo como ya hicieron con la Vuelta a España 2025 durante el pasado mes de septiembre y este miércoles se han agolpado en las proximidades del Nou Congost, pabellón del Manresa, para impedir que se dispute el partido de la Eurocup con el Hapoel Jerusalén israelí. Una misión en la que han fracasado.

El choque arrancará a las 20:45 horas, pero desde las 16:00 los manifestantes han invadido una vía aledaña al recinto para tratar de cortar el paso del autobús del equipo visitante, algo que finalmente no han conseguido. Varios grupos propalestinos hicieron un llamamiento a boicotear el partido por la participación del club de baloncesto israelí.

Un amplio dispositivo de Policía y Mossos d’Esquadra ha logrado contener a los radicales y si nada se tuerce en la previa el encuentro arrancará a puerta cerrada como así estaba previsto. Las entidades ‘Basta de complicidad con Israel’, ‘Boicot ICL’ y Comunidad Palestina de Cataluña habían programado una concentración en el aparcamiento del Nou Congost bajo el lema ‘Paremos el partido, paremos el genocidio’.

Sin embargo, los Mossos d’Esquadra han establecido un cordón policial que rodea el complejo deportivo manresano desde esta mañana, por lo que los manifestantes han optado por dividirse y bloquear los tres accesos al pabellón para impedir así la llegada del autocar del Hapoel, prevista para unas dos horas antes del encuentro.

El Manresa-Hapoel se jugará a puerta cerrada

La zona de La Farinera es la que concentra un mayor número de manifestantes (unos 150), muchos de ellos con banderas palestinas y que gritan proclamas contra el pueblo israelí tras una gran pancarta que encabeza la concentración con el lema: «Ama el baloncesto, odia el genocidio. Boicot a Israel». El intento de todos ellos ha fracasado.

Anna, una de las portavoces de Boicot ICL, ha explicado el motivo de esta acción de protesta: «Nos juntamos hace meses con aficionados al Básquet Manresa para parar este partido, porque no podemos permitir que en nuestra casa se celebre ninguno con un equipo israelí».