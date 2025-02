La radical y sorprendente decisión de Pilar Rubio tras el fichaje de Sergio Ramos por Rayados

Sergio Ramos ya es oficialmente nuevo jugador del Rayados de Monterrey tras varios meses sin equipo, concretamente desde que finalizó la pasada temporada con el Sevilla. El defensa ha firmado tan solo por una temporada, con opción a otra, y ya está en tierras mexicanas, donde vivirá los próximos meses. Sin embargo, todo apunta a que estará allí solo, al menos en el día a día.

Así lo asegura el periodista especializado en temas del corazón Javi de Hoyos tras hablar con una persona del entorno de Pilar Rubio. «Ella no se va a mudar a México con Sergio Ramos. El pasado viernes, una persona del entorno cercano de Pilar me decía que estaba cansada de mudarse. Se fue a París, después Ramos se fue a Sevilla y ella decidió irse a Madrid por motivos profesionales decía, pero en realidad es porque a ella le gusta vivir en la capital», desvela en su perfil el que fuera director de Socialité.

«Ahora, cuando Ramos ha tomado esta decisión, ha sido cuando Pilar ha dicho basta y ha dicho yo en esta ocasión no voy a ceder, ya he cedido en dos ocasiones. Ahora me quedo aquí, en Madrid. Aquí se va a quedar el núcleo familiar, Ramos se va solo», continúa el citado periodista, asegurando al cien por cien que Pilar Rubio no se va a ir a vivir a México con sus hijos, aunque obviamente sí visitarán a Sergio Ramos siempre que puedan.

«Bueno, Pilar le acompañaría en los primeros días, en la presentación y todo eso, pero luego seguirá con su vida. Esta es una decisión que han tomado ahora, pero a mí lo que me trasladan es que tendrán que ver en verano cómo evoluciona su relación con esta distancia evidente, aunque Pilar lo tiene claro, ya no soporta más el tener que mudarse y me parece bien», ha sentenciado Javier de Hoyos, posicionándose del lado de la presentadora madrileña.

El contrato de Sergio Ramos

El camero ha firmado uno de los contratos más complejos de su carrera deportiva y donde se cuida cada más mínimo detalle. Por lo pronto, el ex capitán del Real Madrid cobrará un fijo de cuatro millones limpios por temporada que pueden convertirse en una cantidad mucho mayor. El defensa ha acordado una serie de incentivos que empiezan cobrando por cada titularidad, por cada gol, por cada asistencia y hasta si se enfunda el brazalete de capitán del equipo. Sergio Ramos mejorará muy ostensiblemente sus emolumentos respecto a lo que cobró en su último club, el Sevilla.

Además el jugador tendrá recibirá un 2% de la venta de su camiseta con el número ’93’ del equipo, así como un bonus por disputar el Mundial de Clubes de la FIFA con el gigante mexicano. En ese mismo sentido, Sergio Ramos se embolsará un jugoso fee también por ser embajador del Mundial de Fútbol que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, aunque no menos importante, Sergio Ramos dispondrá de un dispositivo de seguridad privada que le protegerá a él y su familia durante su estancia en el país. El jugador ha estado semanas perfilando un contrato que es histórico en el mundo del fútbol y que le hará volverse a vestir de corto hasta los 40 años.