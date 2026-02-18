El Atlético de Madrid afronta una dura salida para enfrentarse al Brujas en la ida de los playoffs de la Champions League. El combinado colchonero espera sacar un resultado favorable del Estadio Jan Breydel para poder afrontar la vuelta de la eliminatoria con ventaja la próxima semana. Los del Cholo Simeone tienen el factor campo a su favor y tendrán que aprovecharse de ello para estar en los octavos de final. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de TV para ver en directo lo que ocurra en este encuentro.

A qué hora juega el Brujas – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viaja a Bélgica para medirse al Brujas en este partido que corresponde a la ida de los playoffs de la Champions League. El cuadro dirigido por el Cholo Simeone afronta una eliminatoria trampa, ya que el combinado belga no está entre los favoritos a pelear por el título, pero se trata de un equipo muy físico que ya puso en muchos problemas al Barcelona en la fase de liga. Es por ello que los rojiblancos deben tratar de sacar un resultado positivo para poder acudir a la vuelta, que se juega la próxima semana, con mayor tranquilidad porque defenderían el resultado en el Metropolitano.

Horario del partido de Champions League Brujas – Atlético de Madrid

La UEFA ha programado este emocionante Brujas – Atlético de Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League para este miércoles 18 de febrero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el arranque de este duelo entre belgas y colchoneros en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El balón debe rodar de manera puntual en el Estadio Jan Breydel, por lo que todos esperan que no se produzcan altercados ni incidentes de ningún tipo en los aledaños del campo entre los aficionados.

Dónde ponen en TV el Brujas vs Atlético de Madrid en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos íntegros de la máxima competición del viejo continente. Este Brujas – Atlético de Madrid correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este operador es de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye el fútbol continental, por lo que el choque que se juega en tierras belgas no se podrá ver gratis por la TV.

Todos los hinchas del cuadro rojiblanco y los seguidores de las diferentes competiciones continentales en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Brujas – Atlético de Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, esta plataforma pondrán a disposición de sus clientes su página web para que todos aquellos que quieran ver lo que suceda en el Estadio Jan Breydel con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque de ida de los playoffs de la Champions League. También publicaremos la crónica del Brujas – Atlético de Madrid cuando termine el choque en el Estadio Jan Breydel y también compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el país belga.

Dónde escuchar por radio en directo el Brujas – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto colchonero que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la ida de los playoffs de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la Ser conectarán con el Estadio Jan Breydel para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Brujas – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Brujas – Atlético de Madrid

El Estadio Jan Breydel, situado en Bélgica, será el escenario donde se disputará este frenético Brujas – Atlético de Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League. Este campo fue inaugurado en el año 1975 y a sus espaldas tiene una gran historia. En él caben algo más de 29.000 espectadores y lo que se espera es un lleno absoluto este miércoles, ya que la afición es consciente de que debe darle un empujón a su equipo para que pueda lograr dar la sorpresa ante los pupilos del Cholo Simeone, algo que no será nada fácil.

La UEFA designó al árbitro Glenn Nyberg para que imparta justicia en este Brujas – Atlético de Madrid de la ida de los playoffs de la Champions League. Al frente del VAR estará Jarred Gillett, por lo que sobre él recaerá la responsabilidad de revisar las acciones dudosas para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada polémica al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Jan Breydel.